DuckDB Shell

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DuckDB, WebAssembly'ye derlendiğinden, herhangi bir cihazdaki herhangi bir tarayıcının içinde çalışabilir. DuckDB, orijinal olarak Hollanda'daki Centrum Wiskunde & Informatica'da Mark Raasveldt ve Hannes Mühleisen tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2019'da piyasaya sürülen açık kaynaklı, sütun odaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.

Web Sitesi: shell.duckdb.org

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