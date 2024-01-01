DuckDB Shell

DuckDB Shell

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Web Sitesi: shell.duckdb.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DuckDB Shell çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DuckDB, WebAssembly'ye derlendiğinden, herhangi bir cihazdaki herhangi bir tarayıcının içinde çalışabilir. DuckDB, orijinal olarak Hollanda'daki Centrum Wiskunde & Informatica'da Mark Raasveldt ve Hannes Mühleisen tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2019'da piyasaya sürülen açık kaynaklı, sütun odaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.

Web Sitesi: shell.duckdb.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, DuckDB Shell ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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