dtcpay

dtcpay

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Web Sitesi: dtcpay.com

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dtcpay is a regulated payment service provider that offers reliable solutions for merchants to grow their revenues with higher acceptance rates for Fiat and cryptocurrency transactions. Our client’s customers benefit from frictionless payment experiences whether they are using our award-winning POS+ terminal in-store or using our online checkout. Founded in 2019 in Singapore, dtcpay is a licensed Major Payment Institution (MPI) under the Monetary Authority of Singapore (MAS) and offers Digital Payment Token (DPT) services.
Kategoriler:
Finance
Payment Card Issuance Software

Web Sitesi: dtcpay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, dtcpay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Stripe

Stripe

stripe.com

Pleo

Pleo

pleo.io

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Kodo

Kodo

kodo.com

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Alaan

Alaan

alaan.com

Circula

Circula

circula.com

Cheqly

Cheqly

cheqly.com

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