Alternatifler - Druva

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

MultCloud, dosyaları Bulut Sürücüleri arasında aktarmanıza olanak tanıyan ve tek bir arayüzden birden fazla bulut sürücüsünü yönetmeyi destekleyen ücretsiz ve kullanımı kolay bir web uygulamasıdır. Dropbox, Google Drive, OneDrive, Amazon S3, FTP, SugarSync, WebDav, MEGA vb. bulut depolama hizmetleri...

IONOS

IONOS

ionos.com

Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık parola korumalı oturum açma.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Cisco Duo, herhangi bir kullanıcı ve cihaz için tüm uygulamalara her yerden erişimi güvence altına alan bulut tabanlı bir erişim yönetimi platformudur. Kimlik koruması ve uç nokta görünürlüğü sağlarken kullanımı ve dağıtımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Duo, güçlü şifresiz kimlik doğrulama ve...

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

#1 derecelendirilmiş güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerinden hızlarını kesmeden geçmek için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otom...

IDrive

IDrive

idrive.com

IDrive tüm PC'lerinizi, Mac'lerinizi, mobil cihazlarınızı ve sunucularınızı tek bir bulut yedekleme hesabında korur. IDrive, bulut veya yerinde yedekleme için birçok farklı plan sunar: -IDrive Kişisel -IDrive Ekibi -IDrive Küçük İşletme -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 Uyumlu Nesne Depolama -IDrive ...

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Backblaze bir veri depolama sağlayıcısıdır. İki ürün sunuyor: B2 Bulut Depolama - Amazon'un S3'üne benzer bir nesne depolama hizmeti. Bilgisayar Yedekleme - Windows ve macOS kullanıcılarının verilerini şirket dışındaki veri merkezlerine yedeklemelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir yedekleme aracı....

Sync

Sync

sync.com

Sync, bulutta güvende olmanızı ve bağlantıda kalmanızı sağlayan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak...

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

BT yönetimini otomatikleştiren, teknisyen verimliliğini artıran ve kârlılığınızı artıran RMM yazılımıyla BT ekibinizi daha etkili hale getirin.

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Sınırsız Bulut Depolama, Görev Yönetimi ve İşletmenizi Bulutta Düzenli Tutmak için Notlar. OpenDrive, kullanıcıların bulutta depolanan içeriklerini web sitesi, sürücü, masaüstü ve mobil uygulamaları kullanarak yönetmelerine olanak tanır. Üçüncü taraf uygulamalar veya web siteleri, kullanıcıların d...

Datto

Datto

datto.com

MSP'ler için özel olarak tasarlanmış güvenlik ve bulut tabanlı yazılım çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısı olan Kaseya şirketi Datto, KOBİ'lerin doğru teknolojiyle başarabileceklerinin sınırı olmadığına inanıyor. Datto'nun kanıtlanmış Birleşik Süreklilik, Ağ İletişimi ve İşletme Yönetimi çöz...

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Aruba Bulut: projelerinizi geliştirmek için eksiksiz bir Bulut ortamı. Eksiksiz bir Bulut hizmetleri yelpazesi sunmak üzere tasarlanan Aruba Cloud, projeleri ne olursa olsun şirketlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sanal Altyapı geliştirmek, verileri arşivlemek ve paylaşmak, felaket kurtarma planları ...

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!

CBackup

CBackup

cbackup.com

CBackup, sınırsız bilgisayardaki dosyaları güvenli bulutlara otomatik olarak yedeklemenize, yedekleme için dosyaları bir bulut sürücüsünden diğerine aktarmanıza ve senkronize etmenize ve yedekleri herhangi bir maliyet olmadan depolamak için birden fazla boşta olan bulut depolama alanını birleştirmen...

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

SimpleBackups, sunucular, veritabanları ve SaaS uygulamaları için yedeklemeleri otomatik olarak otomatikleştiren bulut tabanlı bir yedekleme çözümüdür. SimpleBackups veritabanı, sunucu, bulut depolama ve SaaS uygulama yedekleme gibi çeşitli özellikler sunar. Kullanıcıların MS SQL ve MySQL veritaban...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerl...

Axcient

Axcient

axcient.com

Axcient yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri, MSP'lerin Her Şeyi Korumasına olanak tanır. Axcient, kullanımı kolay tek bir platformla müşterilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. Axcient Challenge'a katılın ve tüm müşterilerinizin kullanım durumları için tam BDR'yi nasıl alabileceğinizi görün...

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Jottacloud, kişisel veya ticari kullanım için bulut depolama ve çevrimiçi yedekleme hizmetleri sunan Norveçli bir şirkettir. Jottacloud ile verileri cihazlarınız arasında yükleyebilir, yedekleyebilir, senkronize edebilir ve klasörleri, dosyaları veya fotoğrafları başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Foto...

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Carbonite, yedekleme, felaket kurtarma, yüksek kullanılabilirlik ve iş yükü geçiş teknolojisi de dahil olmak üzere işletmeler için güçlü bir Veri Koruma Platformu sağlar. Carbonite Veri Koruma Platformu, dünyanın her yerindeki lokasyonlarda, güvenli ve ölçeklenebilir küresel bulut altyapısıyla her b...

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

Pulseway, BT sistemlerini herhangi bir akıllı telefon veya tabletten uzaktan izlemenin ve kontrol etmenin en kolay yoludur ve meşgul BT yöneticilerinin sorunları hareket halindeyken çözmelerine ve daha üretken olmalarına olanak tanır. Çözüm 2010 yılı sonunda piyasaya sürüldü ve dünya çapında 275.0...

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

Livedrive, işletmeler, tüketiciler ve satıcılar için ödüllü bir bulut depolama ve çevrimiçi yedekleme çözümüdür. Şirket 2008 yılında Andrew Michael tarafından kuruldu ve büyüyerek dünyanın önde gelen bulut depolama işletmelerinden biri haline geldi. Kuruluş, dünya çapında 500.000'den fazla ödeme yap...

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...

Files.fm

Files.fm

files.fm

Files.fm bulut depolama platformu, fotoğraflar, videolar, müzik, uygulamalar, kitaplar ve belgeler dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini depolamak, paylaşmak, yayınlamak ve hatta satmak için kapsamlı çözümler sunar.

SkyKick

SkyKick

skykick.com

SkyKick, BT Hizmet Sağlayıcılarının daha başarılı bulut işleri kurmasına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur. SaaS ürünlerimiz ve platformumuz, buluttaki BT iş akışlarını otomatikleştirmeyi kolay ve verimli hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bulut Yöneticisi – Bulut yardım masanızı oto...

ADrive

ADrive

adrive.com

ADrive kişisel, iş ve kurumsal düzeydeki veriler için çevrimiçi bulut depolama ve yedekleme çözümleri sunar.

Veeam

Veeam

veeam.com

Veri koruma ve fidye yazılımı kurtarma alanında küresel pazar lideri Veeam, her kuruluşun yalnızca veri kesintisi veya kaybından sonra toparlanmakla kalmayıp aynı zamanda ileriye doğru adım atmasını da sağlama misyonunu üstleniyor. Veeam ile kuruluşlar, hibrit bulutları için veri güvenliği, veri ku...

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...

Backupify

Backupify

backupify.com

Bir Datto şirketi olan Backupify, buluttan buluta yedeklemede liderdir ve kuruluşların veri koruma ve erişilebilirlik konusundaki en iyi uygulamalarını buluta genişletmesine olanak tanır. Backupify, BT profesyonellerine kullanıcı hataları, dış tehditler ve hizmet arızalarından kaynaklanan veri kaybı...

GoodSync

GoodSync

goodsync.com

GoodSync bir yedekleme ve dosya senkronizasyon programıdır. Bir bilgisayardaki iki dizin arasında veya bir bilgisayar ile başka bir depolama aygıtı (örn. başka bir bilgisayar, çıkarılabilir disk, bir flash sürücü veya akıllı telefon) arasında veya bir bilgisayar ile uzak bir bilgisayar veya sunucu a...

Dig

Dig

dig.security

Bulut hızında veri güvenliği. Veri güvenliği duruş yönetimi (DSPM) ile herhangi bir bulutta veri varlıklarının gerçek zamanlı görünürlüğü, kontrolü ve korunması. Dig, bulut çevikliğinden ve hızından vazgeçmeden önemli olan tüm verileri korumanıza olanak tanır.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...

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