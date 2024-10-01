Alternatifler - Druva

Duo Admin

duosecurity.com

Cisco Duo, herhangi bir kullanıcı ve cihaz için tüm uygulamalara her yerden erişimi güvence altına alan bulut tabanlı bir erişim yönetimi platformudur. Kimlik koruması ve uç nokta görünürlüğü sağlarken kullanımı ve dağıtımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Duo, güçlü şifresiz kimlik doğrulama ve...