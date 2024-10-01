Alternatifler - Druva
Multcloud
multcloud.com
MultCloud, dosyaları Bulut Sürücüleri arasında aktarmanıza olanak tanıyan ve tek bir arayüzden birden fazla bulut sürücüsünü yönetmeyi destekleyen ücretsiz ve kullanımı kolay bir web uygulamasıdır. Dropbox, Google Drive, OneDrive, Amazon S3, FTP, SugarSync, WebDav, MEGA vb. bulut depolama hizmetleri...
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık parola korumalı oturum açma.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo, herhangi bir kullanıcı ve cihaz için tüm uygulamalara her yerden erişimi güvence altına alan bulut tabanlı bir erişim yönetimi platformudur. Kimlik koruması ve uç nokta görünürlüğü sağlarken kullanımı ve dağıtımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Duo, güçlü şifresiz kimlik doğrulama ve...
Sprinto
sprinto.com
#1 derecelendirilmiş güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerinden hızlarını kesmeden geçmek için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otom...
IDrive
idrive.com
IDrive tüm PC'lerinizi, Mac'lerinizi, mobil cihazlarınızı ve sunucularınızı tek bir bulut yedekleme hesabında korur. IDrive, bulut veya yerinde yedekleme için birçok farklı plan sunar: -IDrive Kişisel -IDrive Ekibi -IDrive Küçük İşletme -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 Uyumlu Nesne Depolama -IDrive ...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze bir veri depolama sağlayıcısıdır. İki ürün sunuyor: B2 Bulut Depolama - Amazon'un S3'üne benzer bir nesne depolama hizmeti. Bilgisayar Yedekleme - Windows ve macOS kullanıcılarının verilerini şirket dışındaki veri merkezlerine yedeklemelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir yedekleme aracı....
Sync
sync.com
Sync, bulutta güvende olmanızı ve bağlantıda kalmanızı sağlayan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak...
NinjaRMM
ninjaone.com
BT yönetimini otomatikleştiren, teknisyen verimliliğini artıran ve kârlılığınızı artıran RMM yazılımıyla BT ekibinizi daha etkili hale getirin.
OpenDrive
opendrive.com
Sınırsız Bulut Depolama, Görev Yönetimi ve İşletmenizi Bulutta Düzenli Tutmak için Notlar. OpenDrive, kullanıcıların bulutta depolanan içeriklerini web sitesi, sürücü, masaüstü ve mobil uygulamaları kullanarak yönetmelerine olanak tanır. Üçüncü taraf uygulamalar veya web siteleri, kullanıcıların d...
Datto
datto.com
MSP'ler için özel olarak tasarlanmış güvenlik ve bulut tabanlı yazılım çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısı olan Kaseya şirketi Datto, KOBİ'lerin doğru teknolojiyle başarabileceklerinin sınırı olmadığına inanıyor. Datto'nun kanıtlanmış Birleşik Süreklilik, Ağ İletişimi ve İşletme Yönetimi çöz...
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Bulut: projelerinizi geliştirmek için eksiksiz bir Bulut ortamı. Eksiksiz bir Bulut hizmetleri yelpazesi sunmak üzere tasarlanan Aruba Cloud, projeleri ne olursa olsun şirketlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sanal Altyapı geliştirmek, verileri arşivlemek ve paylaşmak, felaket kurtarma planları ...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
CBackup
cbackup.com
CBackup, sınırsız bilgisayardaki dosyaları güvenli bulutlara otomatik olarak yedeklemenize, yedekleme için dosyaları bir bulut sürücüsünden diğerine aktarmanıza ve senkronize etmenize ve yedekleri herhangi bir maliyet olmadan depolamak için birden fazla boşta olan bulut depolama alanını birleştirmen...
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups, sunucular, veritabanları ve SaaS uygulamaları için yedeklemeleri otomatik olarak otomatikleştiren bulut tabanlı bir yedekleme çözümüdür. SimpleBackups veritabanı, sunucu, bulut depolama ve SaaS uygulama yedekleme gibi çeşitli özellikler sunar. Kullanıcıların MS SQL ve MySQL veritaban...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerl...
Axcient
axcient.com
Axcient yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri, MSP'lerin Her Şeyi Korumasına olanak tanır. Axcient, kullanımı kolay tek bir platformla müşterilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. Axcient Challenge'a katılın ve tüm müşterilerinizin kullanım durumları için tam BDR'yi nasıl alabileceğinizi görün...
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud, kişisel veya ticari kullanım için bulut depolama ve çevrimiçi yedekleme hizmetleri sunan Norveçli bir şirkettir. Jottacloud ile verileri cihazlarınız arasında yükleyebilir, yedekleyebilir, senkronize edebilir ve klasörleri, dosyaları veya fotoğrafları başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Foto...
Carbonite
carbonite.com
Carbonite, yedekleme, felaket kurtarma, yüksek kullanılabilirlik ve iş yükü geçiş teknolojisi de dahil olmak üzere işletmeler için güçlü bir Veri Koruma Platformu sağlar. Carbonite Veri Koruma Platformu, dünyanın her yerindeki lokasyonlarda, güvenli ve ölçeklenebilir küresel bulut altyapısıyla her b...
Pulseway
pulseway.com
Pulseway, BT sistemlerini herhangi bir akıllı telefon veya tabletten uzaktan izlemenin ve kontrol etmenin en kolay yoludur ve meşgul BT yöneticilerinin sorunları hareket halindeyken çözmelerine ve daha üretken olmalarına olanak tanır. Çözüm 2010 yılı sonunda piyasaya sürüldü ve dünya çapında 275.0...
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive, işletmeler, tüketiciler ve satıcılar için ödüllü bir bulut depolama ve çevrimiçi yedekleme çözümüdür. Şirket 2008 yılında Andrew Michael tarafından kuruldu ve büyüyerek dünyanın önde gelen bulut depolama işletmelerinden biri haline geldi. Kuruluş, dünya çapında 500.000'den fazla ödeme yap...
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...
Files.fm
files.fm
Files.fm bulut depolama platformu, fotoğraflar, videolar, müzik, uygulamalar, kitaplar ve belgeler dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini depolamak, paylaşmak, yayınlamak ve hatta satmak için kapsamlı çözümler sunar.
SkyKick
skykick.com
SkyKick, BT Hizmet Sağlayıcılarının daha başarılı bulut işleri kurmasına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur. SaaS ürünlerimiz ve platformumuz, buluttaki BT iş akışlarını otomatikleştirmeyi kolay ve verimli hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bulut Yöneticisi – Bulut yardım masanızı oto...
ADrive
adrive.com
ADrive kişisel, iş ve kurumsal düzeydeki veriler için çevrimiçi bulut depolama ve yedekleme çözümleri sunar.
Veeam
veeam.com
Veri koruma ve fidye yazılımı kurtarma alanında küresel pazar lideri Veeam, her kuruluşun yalnızca veri kesintisi veya kaybından sonra toparlanmakla kalmayıp aynı zamanda ileriye doğru adım atmasını da sağlama misyonunu üstleniyor. Veeam ile kuruluşlar, hibrit bulutları için veri güvenliği, veri ku...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...
Backupify
backupify.com
Bir Datto şirketi olan Backupify, buluttan buluta yedeklemede liderdir ve kuruluşların veri koruma ve erişilebilirlik konusundaki en iyi uygulamalarını buluta genişletmesine olanak tanır. Backupify, BT profesyonellerine kullanıcı hataları, dış tehditler ve hizmet arızalarından kaynaklanan veri kaybı...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync bir yedekleme ve dosya senkronizasyon programıdır. Bir bilgisayardaki iki dizin arasında veya bir bilgisayar ile başka bir depolama aygıtı (örn. başka bir bilgisayar, çıkarılabilir disk, bir flash sürücü veya akıllı telefon) arasında veya bir bilgisayar ile uzak bir bilgisayar veya sunucu a...
Dig
dig.security
Bulut hızında veri güvenliği. Veri güvenliği duruş yönetimi (DSPM) ile herhangi bir bulutta veri varlıklarının gerçek zamanlı görünürlüğü, kontrolü ve korunması. Dig, bulut çevikliğinden ve hızından vazgeçmeden önemli olan tüm verileri korumanıza olanak tanır.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...