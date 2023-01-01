Ekipler için gerçek zamanlı düzenleme - Paper, Dropbox'ın ücretsiz bir ürünüdür. Dropbox Paper bir belgeden daha fazlasıdır; oluşturma ve koordinasyonu tek bir yerde bir araya getiren bir ortak düzenleme aracıdır. Dropbox Paper veya kısaca Paper, Dropbox tarafından geliştirilen ortak bir belge düzenleme hizmetidir. Şirketin Nisan 2014'te belge işbirliği şirketi Hackpad'i satın almasıyla ortaya çıkan Dropbox Paper, Ekim 2015'te resmi olarak duyuruldu ve Ocak 2017'de piyasaya sürüldü. Android ve iOS için mobil uygulamaların yanı sıra bir web uygulaması da sunuyor. Dropbox Paper, resmi duyuru gönderisinde "insanları ve fikirleri bir araya getiren esnek bir çalışma alanı. Paper ile ekipler, tümü paylaşılan belgelerde oluşturabilir, inceleyebilir, revize edebilir, yönetebilir ve organize edebilir" olarak tanımlandı. Dropbox Paper'ın alımı karışık. Eleştirmenler, anında kullanıma sunulan içerik, belirli ortak çalışanlardan bahsetme, görev atama, yorum yazma, atıf düzenleme ve revizyon geçmişini içeren işbirliği işlevselliğini övdü. Zengin medyaya verdiği destek nedeniyle çeşitli kaynaklardan özellikle övgü aldı; bir incelemeci, Paper'ın zengin medyaya verdiği desteğin rakiplerinin çoğunun yeteneklerini aştığını belirtti. Ancak biçimlendirme seçenekleri ve düzenleme özelliklerinin eksikliği nedeniyle eleştirildi. Kullanıcı arayüzü minimal olduğu için beğenilirken, incelemeciler sabit bir biçimlendirme çubuğunun bulunmamasını ve rakiplerin ürünlerinde bulunan eksik özelliklerin Dropbox Paper'ın "hafif" bir araç gibi görünmesine neden olduğunu belirtti.

Web Sitesi: dropbox.com

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