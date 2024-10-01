Alternatifler - Dribbble

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr, serbest hizmetler için çevrimiçi bir pazar yeridir. Şirket, serbest çalışanların dünya çapındaki müşterilere hizmet sunmaları için bir platform sağlıyor.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara...

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

En iyi serbest çalışanları, web geliştiricilerini ve tasarımcılarını uygun fiyata bulun ve işe alın. 50m2'lik dünyanın en büyük pazarı. Saniyeler içinde teklif alın. İşinizi şimdi çevrimiçi olarak yayınlayın.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour'da istediğiniz işi halledin. Profesyonel serbest çalışanları bulmak ve birkaç dakika içinde serbest çalışan işler bulmak için ücretsiz bir iş ilanı verin! PeoplePerHour, dünyanın her yerindeki küçük işletmeleri, yeni kurulan girişimleri, girişimcileri, şirketleri, işletmeleri, KOBİ'ler...

Malt

Malt

malt.com

Malt, Avrupa'daki serbest çalışanlar için yenilikçi bir pazar yeridir. Malt ülke bazlıdır. Tamamen mevcut durumdayız: - BE: www.malt.be België (Hollanda) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Almanya (İngilizce) - ES: www.malt.es España (espa...

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker (ASX: ART), iş yapılması gereken kişi ve işletmeleri çalışmak isteyen kişilerle buluşturan Avustralya'nın yerel hizmetler için önde gelen çevrimiçi pazar yeridir. İnsanların becerilerinin tam değerini anlamalarını sağlama misyonuyla Airtasker, çalışmak ve gelir elde etmek için gerçekten es...

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com yerel işletmeleri inceler ve işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olur.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal, işletmeleri profesyonel ağlarındaki üst düzey kodsuz ve düşük kodlu geliştiricilerle buluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Bağlantının yalnızca 48 saat içinde yapılabilmesi, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) birkaç hafta içinde doğrulanıp piyasaya sürülmesine olanak sağlar. Gelişti...

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

Olağanüstü yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde bulun ve işe alın. WorkGenius, piyasada öncü, uçtan uca serbest çalışan işe alma ve yönetim çözümü sunar. Daha az ödeme ve uyumluluk sorunlarıyla, sektör lideri oranlarda, incelenmiş yeteneklere daha hızlı erişim için personel alımına yenilikçi, t...

Andela

Andela

andela.com

Yetenek topluluğumuz 60'tan fazla ülkede 77.000'den fazla yazılım ve 100'den fazla beceriyi içermektedir. Sizin için mühendis kaynakları buluyor, değerlendiriyor, eşleştiriyor ve işe alıyoruz.

Arc

Arc

arc.dev

Arc, geliştiricilerin her yerden harika kariyerler oluşturmalarına yardımcı olan uzaktan kariyer platformudur. Binlerce en iyi uzaktan geliştirici işini çevrimiçi olarak tek bir yerde bulun!

Alura Market

Alura Market

alura.io

Etsy Satıcıları için 1 numaralı serbest hizmet pazarı. Etsy işletmelerini, Etsy satıcılarının başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler sunan, denetlenmiş serbest çalışanlarla buluşturuyoruz.

talent.io

talent.io

talent.io

yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...

notch

notch

order.notchordering.com

çentik, her boyuttaki restoran ve tedarikçi için toptan yiyecek ve içecek siparişini kolaylaştırır. Tüm siparişlerinizi verin, sohbet edin ve ödeme yapın.

Turing

Turing

turing.com

Turing, karmaşık verileri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri oluşturur ve dağıtır. Küresel ticari kuruluşların güvendiği insan zekası iş zorluklarını çözüyor ve üretkenliği artırıyoruz.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...

Codementor

Codementor

codementor.io

Gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışarak programlama becerilerinizi geliştirin. Projeleri tartışmak, kodları incelemek ve meslektaşlarınızdan ve mentorlardan bilgi edinmek için ücretsiz topluluğumuza katılın.

Comeup

Comeup

comeup.com

2013 yılında oluşturulan %100 online hizmet sunma platformu. Siteye göz atın, size uygun hizmeti seçin ve birkaç tıklamayla sipariş verin.

Codeable

Codeable

codeable.io

Codeable, WordPress'in tek serbest çalışan platformudur. Müşterileri en iyi WordPress uzmanlarıyla eşleştiriyoruz. Müşterilerin herhangi bir WordPress sorununu çözmelerine yardımcı oluyoruz.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

En iyi serbest çalışanları işe alın ve iş akışınızı kolaylaştırın. İçerik oluşturma platformumuz size içerik pazarlamasını ölçeklendirmek, işinizi veya ajansınızı büyütmek ve çevrimiçi kazanmak için içerik pazarlamasında uzmanlaşmak için ihtiyaç duyduğunuz yetenek, araç ve eğitimi sağlar.

Proxify

Proxify

proxify.io

Proxify'ın misyonu, dünya çapındaki en iyi geliştiricileri hak ettikleri fırsatlarla buluşturmaktır. Lansmanımızdan bu yana Proxify'ın geliştiricileri, ürünlerini ve büyüme özelliklerini geliştirmek için 1200'den fazla mutlu müşteriyle başarılı bir şekilde çalıştı. 3500'den fazla yetenekli geliştiri...

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

İşinize veya işinize yardımcı olacak profesyonel serbest çalışanlar edinin veya Endonezya'daki serbest çalışma sitelerinde çevrimiçi işler arayın!

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask.com, serbest çalışanların bir banka hesabına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Electroneum Ltd.'nin blockchain tabanlı ödeme teknolojisini kullanan ve aynı zamanda sıfır Satıcı ücreti vaat ederek diğer serbest çalışanlara kıyasla ücretlerde %20'ye kadar tasarruf sağlayan küresel b...

Contently

Contently

contently.com

Contently, markaların harika hikayeler anlatmasına yardımcı olur. Güçlü kurumsal içerik pazarlama platformumuz, veriye dayalı strateji hizmetlerimiz ve birinci sınıf serbest çalışma ağımız, dünyanın en iyi markalarına, hedef kitlelerini memnun eden ve sonuçlara yön veren içerik oluşturmak için ihtiy...

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Logo tasarımı, web sitesi tasarımı, ürün tasarımı ve işletmenizin adlandırılması da dahil olmak üzere grafik tasarım konusunda dünyanın en güvenilir pazarı. %100 para iade garantisi!

Worksible

Worksible

worksible.com

Geleneksel çalışma ve eğitim şeklini değiştirmek isteyen bir girişim. Hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için gerekli tüm araçlara erişim. Worksible'a kaydolun ve hizmetlerinizi serbest çalışan olarak yükleyin, böylece müşteriler veya şirketler sizi bulabilir ve işe alabilir. Ayrıca onlar...

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple, saatlik ücretleri 30 ila 100 ABD Doları arasında değişen, en iyi %1'lik serbest geliştirici ve tasarımcılardan oluşan bir ağdır

Contra

Contra

contra.com

Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esn...

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

En iyi %10'luk serbest içerik oluşturucularla, eşsiz teknoloji ve birinci sınıf operasyonel destekle birlikte üst düzey içerik oluşturun. Contentoo, içerik oluşturucuların ilk %10'unu (uluslararası) şirketlerin pazarlama departmanlarına bağlayan bir platform olarak 2017 yılında başladı. Bugün serbes...

Revelo

Revelo

revelo.com

Her başarılı ürünün arkasında dünya standartlarında bir geliştirme ekibi vardır. ABD saat dilimlerinde, teknik ve sosyal beceriler açısından önceden incelenmiş birinci sınıf uzaktan geliştiricileri bulun, işe alın ve yönetin. Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzak yazılım geliştiri...

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