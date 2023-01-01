WebCatalog
DreamStudio

DreamStudio

beta.dreamstudio.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DreamStudio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hayallerinizdeki görüntüleri oluşturmaya başlayın. SDXL model önizlemesine erken erişim sağlayın ve yeni özellikleri deneyen ilk kişi olun. Stabilite Yapay Zekası, potansiyelimize ulaşmamızı sağlayacak açık Yapay Zeka araçları geliştiriyor.

Web Sitesi: stability.ai

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