DreamPic.AI, kullanıcıların çeşitli stillerde kendilerine ait kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, kullanıcının 10-30 fotoğrafını yüklemesini, görsel oluşturmak istediği stilleri seçmesini ve gerisini yapay zeka modelinin yapmasına izin vermesini gerektiriyor. Modeli eğittikten sonra kullanıcıya sonuçları görüntüleyebilmesi ve oluşturulan tüm görüntüleri indirebilmesi için bir bağlantı sunulur. DreamPic.AI ayrıca kullanıcıların farklı stillerde daha fazla resim oluşturabilmeleri için eğitilmiş modeli yeniden kullanmalarına veya indirmelerine olanak tanır. Platform, ünlüler, sanat, hayvanlar, fantezi, bilimkurgu, profesyonel vesikalık fotoğraflar, çizgi film, vintage, anime, gerçeküstü, gotik, steampunk, yenilikçi, retro gibi çeşitli türleri kapsayan önceden tanımlanmış geniş bir stil yelpazesiyle birlikte gelir. , fantezi, cyberpunk, hip-hop, zarif, bohem, grunge, tiki, sportif, göz alıcı, pop art, minimalist, eklektik, kentsel, geleneksel, batı, deniz, askeri, halk, tropikal, art deco, ortaçağ, yunanca, safari plaj, sirk, Plaj serseri, Hayalperest, derin uzay, buz sarkıtları, çöl, Buhar dalgası, Modern prenses, moda, prenses, Rüya pilotu, Renkli portre, avukat, siyah takım elbise, Çalışan, Death Note dijital sanat, Android portresi, Komik futbolcu , temiz çizgi sanatı, saykodelik portre, fantastik osmanlı savaşçısı, Afrikalı kabile portresi, Afrikalı şaman, fantastik şarkıcı, hayalet savaşçı, renkli yapraklar ve daha fazlası.

Web Sitesi: dreampic.ai

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