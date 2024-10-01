Alternatifler - Draftbit
Firebase
firebase.google.com
Geliştiricilerin kullanıcıların seveceği uygulamalar ve oyunlar oluşturmasına yardımcı olan Google'ın mobil ve web uygulaması geliştirme platformu Firebase'i keşfedin. Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Başlangıçta 2011 yılında kurul...
Retool
retool.com
Yeniden Düzenleme, dahili araçlar oluşturmanın hızlı yoludur. Kendi araçlarınızı anında oluşturmak için yapı taşlarımızı sürükleyip bırakın ve bunları veritabanlarınıza ve API'lerinize bağlayın. Postgres, REST API'leri, GraphQL, Firebase, Google E-Tablolar ve daha fazlasına bağlanır. Geliştiriciler...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Entegrasyon. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu ...
Supabase
supabase.com
Firebase'e Açık Kaynak Alternatifi. 2 dakikadan kısa sürede bir arka uç oluşturun. Projenize Postgres Veritabanı, Kimlik Doğrulama, anlık API'ler, gerçek zamanlı abonelikler ve Depolama ile başlayın.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünle...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygula...
Kissflow
kissflow.com
Kissflow, iş kullanıcılarını ve BT'yi iş yönetimini basitleştirmeye ve dijital dönüşümü önemli ölçüde hızlandırmaya yaklaştıran az kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Birden fazla kişi için oluşturulmuş tek az kodlu platformdur ve basit ve güçlü özelliklerin doğru karışımına sahiptir. Süreç ...
Quickbase
quickbase.com
Büyük fikirlerin hayata geçirilmesi kolay değildir. Bu nedenle, ne kadar karmaşık olursa olsun, her türlü projenin üstesinden gelmenize yardımcı olmak için buradayız. Biz Quickbase'iz. Quickbase, müşterilerin dünyamızı yeniden şekillendiren karmaşık projeleri görmesine, bağlamasına ve kontrol etmesi...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya öncede...
AppsGeyser
appsgeyser.com
Uygulama oluşturun ve aylık 1000$'a kadar pasif gelir elde edin. Kesinlikle sonsuza kadar ücretsiz. Aylık ücret, ücret veya ücretli özellik yoktur. Kodlama becerisi gerekmez.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlamaya gerek kalmadan çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yönelik dünyanın önde gelen DÜŞÜK KOD platformudur. Hepsi bir arada platform, iş operasyonlarını ve iş akışlarını dijital olarak dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Entegre bir bulut veritabanı, görsel uygu...
Mendix
mendix.com
Bir Siemens işletmesi olan Mendix, kurumsal yazılım geliştirme zorluklarının tüm karmaşıklığını ele almak üzere tasarlanmış tek az kodlu platformdur. Departman sorunlarına noktasal çözümler uygulamak, sorunları mikro düzeyde çözer; ancak işletmeniz üzerinde önemli bir etki yaratmak istiyorsanız, dah...
Knack
knack.com
Knack, KOBİ'lerden Fortune 500'deki en büyük şirketlere kadar 5000'den fazla müşterisiyle on yılı aşkın bir süredir Kodsuz alanda öncü olmuştur. Knack, günlük yenilikçilere kritik iş zorluklarının kolayca üstesinden gelmeleri için güç verir. Ekipler, Knack'in sezgisel kodsuz platformundan ve uzman o...
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery nedir ve ne için kullanılabilir? UI Bakery, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan, sezgisel olarak anlaşılabilen bir kullanıcı arayüzü oluşturucusudur. Uygulamanızı oluştururken kullanabileceğiniz bir dizi hazır şablon, önceden tanımlanmış widget ve diğer kullanıcı...
Ionic
ionic.io
Mobil cihazlar için inşa etmenin ve göndermenin yeni bir yolu. Ionic, mobil uygulamaların oluşturulma ve sunulma şeklini değiştiriyor. Popüler açık kaynaklı mobil SDK'mızdan sektör lideri mobil CI/CD ve mikro ön uç çözümlerine kadar Ionic, işletmenizdeki mobil talebi karşılamanıza yardımcı olur.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, güzel görünümlü e-postaları ve açılış sayfalarını minimum çabayla tasarlamanın en kolay yolunu sağlar. Airship, Keap, Netflix ve Fidelity dahil olmak üzere dünya çapında 80.000'den fazla kullanıcımız, izleyicilerinin doyamayacağı duyarlı tasarımlar yaratıyor. Unlayer, farklı müşterilere hit...
Back4App
back4app.com
Back4app, modern uygulamalar oluşturmak için düşük kodlu bir arka uçtur. Arka uç geliştirmeyi hızlandırır, geliştirme üretkenliğini artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan uygulamaları ölçeklendirir.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems, küresel ölçekte vizyoner kuruluşlar için yüksek performanslı, az kodlu ve bulut tabanlı geliştirme platformları oluşturur. Sıfır tavizsiz yazılım yeniliği için resmi olarak dünyanın bir numaralı platformu. Hadi gidelim.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ, Deltecs InfoTech Pvt.'ye ait düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Ltd., Mumbai, Hindistan, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmaya yardımcı olur. Platform, görsel oluşturucular, çevrimiçi veritabanı, kod düzenleyiciler, önceden oluşturulmuş şablonlar, yapılandırılabilir i...
Tadabase
tadabase.io
Tadabase, herkesin hızlı, kolay ve tek bir kod satırı bile yazmadan özel iş yazılımı oluşturmak için kullanabileceği bir veritabanı uygulama oluşturucusudur. Ekiplere ve verilere en yakın olanlara, tam süreçlerine ve operasyonel iş akışlarına göre uyarlanmış özel yazılımlarla iş zorluklarını hızla ç...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing, sohbeti web sitesine, bloga, uygulamaya, platformlara ve herhangi bir web sayfasına yerleştirmek için çözümler sunar.
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazl...
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıy...
Andromo
andromo.com
Andromo, 10 yılı aşkın geçmişi olan, dünyadaki ilk flutter tabanlı mobil uygulama oluşturucu olan bir şirkettir. Flutter teknolojisi, platforma hemen hemen her işlevi hızlı bir şekilde eklemenizi sağlayarak geliştirme fırsatlarını neredeyse sınırsız hale getirir. Platformun esnekliği sayesinde, piya...
Fliplet
fliplet.com
Fliplet, herkesin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirmesine olanak tanıyan, kodsuz/düşük kodlu bir uygulama oluşturucudur. İster bir sonraki konferansınızda misafirlerin katılımını sağlamanın bir yolunu arayan Etkinlik Koordinatörü olun, ister çalışanların içerik konusundaki anlay...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve dağıtmalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknol...
Superblocks
superblocks.com
Superblocks, geliştiricilerin hızlı bir şekilde kurumsal düzeyde özel dahili uygulamalar oluşturmasına yönelik düşük kodlu bir platformdur. Yeni kurulan şirketlerden büyük kuruluşlara kadar binlerce kuruluş, müşteri desteğini kolaylaştırmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Superblock'ları ku...
Quixy
quixy.com
Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflı...