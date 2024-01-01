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Dr. Treat, evcil hayvan ebeveynlerine sanal ve klinik içi hizmetler sunan, teknoloji destekli modern bir veteriner bakım şirketidir. Her evcil hayvana son derece kişiselleştirilmiş ve önleyici bakım sunmak için teknolojiden güç alan ve verilerden beslenen en büyük evcil hayvan sağlığı şirketini kuruyoruz.

Web Sitesi: drtreat.com

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