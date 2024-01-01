Alternatifler - DPOrganizer

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformumuz uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarr...