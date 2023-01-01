WebCatalog
Doucards

Doucards

app.duocards.com

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Animasyonları optimize ederek geliştirilmiş dil bilgi kartları deneyimi. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Korece ve daha birçok dilde yeni dil kursları… Sık kullanılan kelimeleri ve cümleleri daha iyi anlamanız için geliştirilmiş dilbilgisi açıklamaları. Herkese açık bilgi kartı setlerinin inceleme süreci iyileştirildi. Dil seviyenize göre kütüphane sıralaması.

Web Sitesi: duocards.com

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