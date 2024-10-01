Alternatifler - Dots

Useme

useme.com

Useme, freelancerlara ödeme yapmak isteyen şirketler ve kendi şirketi olmayan, vergi faturası düzenlemek isteyen freelancerlar için hızlı ve basit bir çözüm sunuyor. Useme ile taşeronunuzla anlaşma yaptığınızda, serbest çalışanınızın kendi işi olsa da olmasa da bir vergi faturası alacaksınız. Ve en ...