Dots, işletmelerin yüklenicilerine yalnızca birkaç satır kodla ödeme yapmasına olanak tanıyan geliştirici dostu bir API'dir. Uber sürücüleri gibi iş çalışanları, Etsy gibi pazaryerlerindeki satıcılar veya sadece yerel tamirciniz olsun, Dots, ödemelerin karmaşıklığını tamamen ortadan kaldırır. Tüm süreci yönetiyoruz: bilgi toplama (KYC), herhangi bir demiryolu aracılığıyla ödemeler (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, uluslararası ve daha fazlası) ve hatta vergi formlarının doldurulması! Dots, geliştiricilerin normalde aylarca sürecek olan ödemeleri yalnızca birkaç saat içinde almaya başlamasına olanak tanıyor.

Web Sitesi: dots.dev

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