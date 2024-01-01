Alternatifler - Domain.com
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Hostinger
hostinger.com
Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
Google Domains
domains.google
Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost - 7/24 destek. bloglar, e-ticaret ve daha fazlası için tek tıklamayla ücretsiz kurulum. Ücretsiz alan adına ve üstün hıza sahip bir web sitesi edinin.
SiteGround
siteground.com
Web barındırma hizmetlerimiz en yüksek hız, benzersiz güvenlik, 7/24 hızlı ve uzman destek için hazırlanmıştır. 2.000.000'dan fazla alan adı tarafından güveniliyor!
Krystal
krystal.uk
İngiltere'nin en iyi SSD bulut barındırma sağlayıcısı. 7/24 İngiltere merkezli destek, sınırsız bant genişliği ve cPanel kontrol paneli. PCI Uyumlu barındırma, VPS ve Bayi barındırma.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...
DreamHost
dreamhost.com
Ödüllü Web Hosting? Evet, ancak daha da önemlisi, müşterilerimizin web sitelerinin hızlı yüklenmesini, güvende kalmasını ve %100 çalışır durumda olmasını sağlıyoruz. Bunu garanti ediyoruz.
Gandi
gandi.net
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Hover
hover.com
Hover'da fikriniz için mükemmel alan adını bulun. Tüm alan adları sektör lideri müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliğiyle birlikte gelir. Bugün tutkunuzu adlandırın!
Webnode
webnode.com
Ücretsiz olarak kendi web sitenizi oluşturun! Webnode ile birkaç dakika içinde harika bir web sitesi oluşturabilirsiniz. 45 milyon kullanıcımıza katılın ve kendiniz bir tane oluşturun.
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSil...
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
Afternic
afternic.com
Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.
Sav
sav.com
Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.
Name.com
name.com
Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.
Dan.com
dan.com
Dan.com ile Alan Adı Alıp Satabilirsiniz. Milyonlarca satılık alan adını keşfedin. Dan.com sizi güvende tutar.
A2 Hosting
a2hosting.com
Hızlı ve güvenilir web hosting arıyorsanız A2 Hosting tam size göre bir firmadır. %99,9 kesintisiz çalışma süresiyle rakiplerin 20 katına kadar hız sağlıyoruz!
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri
HostPapa
hostpapa.com
En iyi web barındırma ve alan adı kaydı. Web sitenizi HostPapa ile başlatın ve tüm web barındırma planlarımızda en iyi 7/24 desteği alın.
Regery
regery.com
Ucuz alan adı kaydı. SSL sertifikaları, WordPress barındırma, web sitesi izleme. 1 tıklamayla bir alan adı seçin ve satın alın. ✯ Çoğu alan adı alanında anında kayıt
Yola
yola.com
Dakikalar içinde profesyonel, ücretsiz bir web sitesi oluşturun. Potansiyel müşteri kazanın, ürün satın ve işinizi çevrimiçi ortamda büyütün
Simply.com
simply.com
Herkesin karşılayabileceği bir fiyata profesyonel, ucuz ve istikrarlı web alanı. Simply.com web barındırmayı kolay, akıllı ve herkes için kullanılabilir hale getirir. Trustpilot'ta 5 yıldız.
Pair Networks
pair.com
Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains premium alan adlarında dünya lideridir. Mükemmel alan adını bugün bulun.
20i
20i.com
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