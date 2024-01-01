DMSi Software

DMSi, özel iş yönetimi yazılımımız aracılığıyla yapı malzemeleri endüstrisine yeni teknoloji ve yeni fikirler getiriyor. Dünyanın en büyük, en kritik sektörlerinden birinde devrim yapıyoruz. Neyse ki, biz meydan okumayı seviyoruz. Yazılımımız hakkında eğitim almayı, müşteri iş sorunlarını araştırmayı ve çözmeyi ve tedarik zincirlerini özel çözümlerle optimize etmeyi seven kişilere yönelik pozisyonlarımız var. Yenilikçi teknolojileri keşfeden ve insan arayüzleri yaratan yazılım mühendisleri, tasarımcılar, sistem mühendisleri, analistler, ürün sahipleri ve ürün yöneticileri için pozisyonlarımız var. Satış, pazarlama, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında şirketimizi uğultu yapan, markamızın ve ekibimizin gelişmesine yardımcı olan pozisyonlarımız var. Bizi harekete geçiren şey, kurumsal bilgisayar yazılımı alanının sunduğu sınırsız olanakları seven, parlak, nazik ve meraklı insanlarla çevrelenmemizdir.

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