Djaboo, iş verimliliğinizi artıran mükemmel, akıllı bir müşteri ilişkileri yöneticisidir. Projelerinizi, müşterilerinizi, freelance ekibinizi, ödemelerinizi yönetebilir, sözleşmelerinizi ve faturalarınızı tek yerden kolaylıkla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Djaboo, işinizi geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz işlevlere hızlı ve kolay erişim sağlar. İşinizi verimli ve huzurlu bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Senin sıran ! Verimliliğiniz için temel özellikler Zaman çizelgeleri ve gelir/giderlerin otomatik raporları. Ücretlerinizin otomatik olarak hesaplanması. KDV'nizin farklı düzeylerine geçişin yönetimi. Gerçek zamanlı fiyat teklifi yönetimi. Satış Boru Hatları Sözleşmeleri müşteri bilgilerinden otomatik olarak oluşturulur. Proje yönetimi için temel özellikler Hatırlatıcıları ayarlayarak basit ve karmaşık görevlerinizi yönetme. Projeleri ortak çalışanlarınızla tartışmanıza olanak tanıyan entegre bir sohbet. Görevlerin ve etkinliklerin takvimler, zaman çizelgeleri, zaman izleyiciler ve Gantt şemaları, Kanban veya listeler aracılığıyla planlanması. Ortak çalışanlarınızla paylaşmak için belgelerin, elektronik tabloların ve bilgi tabanlarının yönetimi. Müşteri yönetimi için temel özellikler Müşteri ekleme veya mevcut müşterilerinizi toplu olarak içe aktarma. Rolleri ve uygulamaya erişimi belirleyerek ekip yönetimi ve ayrıca herkesin izin, katılım ve etkinliklerinin görünümü. Önceden tanımlanmış hizmet paketleri sunmanıza olanak tanıyan mağaza. Sezgisel editörümüz tarafından yapılan otomatik faturalandırma. Uygulamanızın tam olarak kişiselleştirilmesi Görünümü seçme olanağı: liste görünümü, tablo görünümü, takvim görünümü ve çok daha fazlası. Logonuzu ekleyin, renkleri özelleştirin ve istediğiniz arka planları ekleyin. Dijital çalışma alanınızı özelleştirebileceksiniz: Kullanmak istediğiniz farklı özellikleri seçin. Görevleri daha tanımlanabilir hale getirmek için renkleri değiştirin. Görevleri kategorilere ayırmak ve verimlilik kazanmak için farklı durumları kullanın.

Web Sitesi: djaboo.com

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