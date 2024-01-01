Alternatifler - Displayr

Playvox

playvox.com

Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaştırır. ...