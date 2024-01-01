Disclo

Disclo

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Web Sitesi: disclo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Disclo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Teknolojiyle Desteklenen, İnsan Odaklı ADA Konaklamaları. İşyerinde konaklama kararlarınızı standartlaştırın ve otomatikleştirin. Disclo ile ADA uyumluluğunu geliştirin ve çalışan memnuniyetini artırın. Disclo, işverenlerin sağlık açıklamalarını ve çalışanların konaklama taleplerini (elbette HIPAA ve SOC2 uyumlu) toplayan, doğrulayan ve yöneten ilk yazılımdır.

Web Sitesi: disclo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disclo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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