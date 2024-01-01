Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Teknolojiyle Desteklenen, İnsan Odaklı ADA Konaklamaları. İşyerinde konaklama kararlarınızı standartlaştırın ve otomatikleştirin. Disclo ile ADA uyumluluğunu geliştirin ve çalışan memnuniyetini artırın. Disclo, işverenlerin sağlık açıklamalarını ve çalışanların konaklama taleplerini (elbette HIPAA ve SOC2 uyumlu) toplayan, doğrulayan ve yöneten ilk yazılımdır.

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