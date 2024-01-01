Digital Marketer

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DigitalMarketer, modern pazarlama profesyonelleri için eğitim ve araçlar sağlar. Platform, pazarlamacıların sosyal medya, e-posta pazarlaması ve içerik pazarlaması gibi alanlarda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak kurslar, sertifikalar ve kaynaklar sunuyor. DigitalMarketer, ticari büyümeyi ve pazarlama verimliliğini artırmayı amaçlayan, teorik kavramlar yerine pratik, kanıtlanmış stratejileri vurgular.

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