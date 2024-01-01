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Digiday Media'nın bir bölümü olan Digiday, medya ve pazarlama endüstrilerine küresel bir bakış açısı getiriyor ve teknolojinin bu endüstrileri bozduğuna dair gerçeklerle yüzleşiyor. Digiday dünya çapında her gün yayın yapıyor. Biz nicelikten ziyade kaliteye ve dönüşten ziyade dürüstlüğe inanıyoruz.

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