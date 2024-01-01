Digiday

Digiday

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Web Sitesi: digiday.com

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Digiday Media'nın bir bölümü olan Digiday, medya ve pazarlama endüstrilerine küresel bir bakış açısı getiriyor ve teknolojinin bu endüstrileri bozduğuna dair gerçeklerle yüzleşiyor. Digiday dünya çapında her gün yayın yapıyor. Biz nicelikten ziyade kaliteye ve dönüşten ziyade dürüstlüğe inanıyoruz.

Web Sitesi: digiday.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Digiday ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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