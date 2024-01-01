Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Dialect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Dialect, formlar, RFP'ler ve diğer karmaşık iş iletişimleri için yanıt oluşturmayı otomatikleştirmek amacıyla şirketinizin dahili bilgisine göre eğitilmiş yapay zekayı kullanır.

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