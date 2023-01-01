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diagrams.net

diagrams.net

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Web Sitesi: diagrams.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde diagrams.net çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

diyagramları.net açık kaynak, çevrimiçi, masaüstü ve kapsayıcıda konuşlandırılabilir diyagram oluşturma yazılımıdır. Eskiden Draw.io

Web Sitesi: diagrams.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, diagrams.net ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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