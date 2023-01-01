Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

diyagramları.net açık kaynak, çevrimiçi, masaüstü ve kapsayıcıda konuşlandırılabilir diyagram oluşturma yazılımıdır. Eskiden Draw.io

Web Sitesi: diagrams.net

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