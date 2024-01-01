Dezgo'nun Ücretsiz Metinden Görüntüye Kararlı Difüzyon Yapay Zeka Oluşturucusu, kullanıcıların herhangi bir metin isteminden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan bir araçtır. Görüntüleri oluşturmak için yapay zeka teknolojisi ile DPMSeed adı verilen bir örnekleme yönteminin birleşimini kullanıyor. AI teknolojisi, metin istemine daha sıkı uyacak veya yorumlanmasında daha fazla özgürlük sağlayacak şekilde ayarlanabilen Stable Diffusion 1.5'tir. Kullanıcı ayrıca görüntünün dikey, kare veya yatay gibi en boy oranını da belirleyebilir. Görüntüyü daha da iyileştirmek için kullanıcı, görüntüye nelerin dahil edilmemesi gerektiğini açıklayan olumsuz bir bilgi verebilir. Yapay zekanın çıktısı, CreativeML Open RAIL-M lisansının koşulları kapsamında sağlanır. Ek olarak kullanıcı, belirli veri işleme türlerine izin vermek veya reddetmek ya da belirli türdeki kişiselleştirilmiş reklamları ve içerikleri seçmek gibi gizlilik tercihlerini yönetme olanağına da sahiptir. Kullanıcı ayrıca cihazının benzersiz özelliklerini tarayarak tanımlanmasına izin verebilir veya devre dışı bırakabilir.

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