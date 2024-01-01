Alternatifler - DevTranslate
Crowdin
crowdin.com
Crowdin'in yerelleştirme yönetimi platformu, ekibiniz için bir teknoloji çözümüdür. Çok dilli ürününüzün içeriğini bulut yazılımımızla çevirin ve güncelleyin.
Smartcat
smartcat.com
İşletmeleri ve çevirmenleri kolaylaştırılmış bir içerik dağıtım döngüsüne bağlayan hepsi bir arada platform
XTM Cloud
xtm.cloud
Malzemenin birden çok bölgede yerelleştirilmesi ve dağıtılması karmaşıktır. Basit, ölçeklenebilir ve sağlam bir çeviri çözümüne ihtiyacınız var. XTM çeviri yönetim sistemi (TMS), yerelleştirilmiş içeriğinizi birden çok dile daha hızlı ve daha uygun maliyetle sunmanıza yardımcı olacaktır.
POEditor
poeditor.com
POEditor, işbirliğine dayalı veya kitle kaynaklı çeviri projelerini yönetmek için mükemmel olan bir çevrimiçi yerelleştirme hizmetidir. Web sitelerini, uygulamaları, oyunları ve daha fazlasını çevirin! Ücretsiz Deneme, kredi kartı gerekmez.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, müşteri hizmetleri deneyimlerinizi geliştirmek için 30'dan fazla dilde çok dilli çeviri hizmetleri sunmaktadır. Dil operasyon çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin!
Transifex
transifex.com
Çok dilli web sitelerinin ve uygulama içeriğinin oluşturulmasını yönetmek için Transifex ile entegre olun. Çevirileri sipariş edin, çevirinin ilerleme durumunu görün ve TM gibi araçlar.
Phrase Localization Suite
phrase.com
En Yalın, En Hızlı ve En Güvenilir Yerelleştirme Platformu. Yeni pazarlara sorunsuz bir şekilde büyümeyle ve sorunsuz bir şekilde girmek için ölçeklenebilir bir yazılım yerelleştirme platformunun gücünden yararlanın.
Lokalise
lokalise.com
Büyüme için oluşturulmuş yerelleştirme platformu. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendi dillerinde yerel deneyimler sunarak uygulama kullanıcıları, çevrimiçi alışveriş yapanlar, web tarayıcıları ve oyun oyuncularından oluşan yepyeni bir kitleye ulaşın.
Locize
locize.com
Modern ve uygun fiyatlı bir yerelleştirme-yönetim platformu olan locize ile çeviri ve geliştirme arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Özellikle sürekli yerelleştirme yeteneklerini açığa çıkarırken web sitenizi, uygulamanızı, oyununuzu veya projeniz her ne ise küresel, canlı ve daha ilgi çekici hale getir...
Localazy
localazy.com
Uyurken dijital ürünleri yerelleştirin. Dil engelinin arkasında 4 milyardan fazla çevrimiçi insan var. Bugün herkesin dilini konuşun ve yerelleştirme ile çeviri yönetimi üzerinde tam ve basit kontrolün keyfini çıkarın.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üst...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, karmaşık küresel büyümeyi kolaylaştıran güçlü bir TMS'dir. Lingpad'de çok dilli müşteri hizmetlerini kolay, erişilebilir, kesintisiz ve sorunsuz hale getirmeye odaklandık. Müşteri deneyimlerine değer katın, ek insan gücüne veya finansal kaynaklara yatırım yapmadan markanızı küresel bölgeler...
Translized
translized.com
Translid, yazılım şirketlerinin küreselleşmesine yardımcı olan bir çeviri yönetimi platformudur. Piyasadaki en basit UI/UX ve güçlü otomasyon özellikleriyle web/mobil uygulamalarınız, oyunlarınız veya web siteleriniz için yerelleştirmeyi kolayca yönetin, düzenleyin ve otomatikleştirin. Çok dilli ürü...
Tolgee
tolgee.io
Kullanıcıların geliştirdikleri uygulamada doğrudan çeviri yapmalarını sağlayan açık kaynaklı geliştirici ve çevirmen dostu web tabanlı yerelleştirme platformu. Tolgee SDK ile metinlerinizi doğrudan geliştirdiğiniz uygulamada ALT + tıklayarak kolayca çevirebilirsiniz. Artık kaynağınızda anahtar arama...
LocaleData
localedata.com
LocaleData, Ruby on Rails uygulamalarını yerelleştirmeye yönelik bir çeviri yönetimi platformudur.
Respresso
respresso.io
Respresso, yazılımınızın dijital varlıklarını (yerelleştirme metinleri, resimler, renkler vb.) tüm yazılım ürün ekibi için çevrimiçi olarak işbirliği içinde düzenlenebilir hale getirir. Pahalı ve manuel iş akışı yerine Respresso, bu dijital varlıkları otomatik olarak dönüştürebilir ve gerekli dosyal...
Texterify
texterify.com
Texterify, yazılım yerelleştirmesini mümkün olduğunca kolaylaştırmayı amaçlayan bir yerelleştirme yönetim platformudur. Çok temiz, hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüz, kullanımı son derece kolay hale getirirken, tam esneklik ve onu iş akışınıza mükemmel bir şekilde entegre etmek için güçlü araçlar s...
Translation.io
translation.io
Translation.io, Ruby on Rails uygulamalarını YAML veya GetText kullanarak yerelleştirmenize olanak tanır.
Lingohub
lingohub.com
Projenin yerelleştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olun; uluslararası ürünleri daha hızlı yönetin, koordine edin ve piyasaya sürün. Lingohub, teknik hedeflere odaklanabileceğiniz, manuel çalışmalardan kaçınabileceğiniz, tasarımı farklı dillerde test edebileceğiniz ve yerelleştirme sürecini basitleşt...
Localize
localizejs.com
Localize, web uygulamanızı, kullanıcı arayüzünüzü, web sitenizi, yardım belgelerinizi, e-postalarınızı ve daha fazlasını kolayca çevirmenize olanak tanıyan, yazılım platformlarına yönelik kodsuz bir çeviri çözümüdür.