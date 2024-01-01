Alternatifler - Deskmy

Gather

Gather

gather.town

Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.

oVice

oVice

ovice.com

Uzaktaki ekibinizle daha fazla bağlantı kurun ve etkileşime geçin Herkesle, her yerde senkronize olmanızı sağlayan sanal çalışma alanı

Spot

Spot

spotvirtual.com

Ekipler için yeni nesil iletişim uygulaması. Spot, ekiplerin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve kültür oluşturması için eksiksiz bir çözümdür. Yüzlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Her yerde, her zaman, yüz yüze sanal toplantılar için grup görüntülü sohbeti.

GoBrunch

GoBrunch

gobrunch.com

GoBrunch süper harika bir görüntülü sohbet uygulamasıdır. Etkileşimli sanal odalar oluşturabilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Toplantı ve çalışma alanlarına uygundur.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.

Workiro

Workiro

workiro.com

E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Video konferansın ötesine geçerek insanları bir araya getiriyoruz. Platformumuz insanları işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve sanal kaynaklara bağlar. Ekip toplantılarınızı, satış demolarınızı, destek çağrılarınızı, eğitim oturumlarınızı ve daha fazlasını barındırmak için RemoteH...

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo, dağınık ekiplerin her gün yan yana birlikte çalışmaya geldiği çevrimiçi bir çalışma alanıdır. Ekip üyelerinin nerede olabileceği önemli değil. Koridorun sonunda, kampüsün karşısında veya dünyanın diğer ucunda; kuruluşunuzun çevrimiçi ofisinde çalışmak, aynı katta veya aynı odada olmaktan çok...

BMC

BMC

bmc.com

BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...

SoWork

SoWork

sowork.com

SoWork sanal işyerleri uzak ekiplere verimlilik, varlık, kendiliğindenlik ve bağlantı sağlar. Yapay zeka destekli Ofis Asistanı Sophia, en iyi toplantı araçları ve tam özelleştirmeyle SoWork, ekibinizin her zamankinden daha mutlu ve daha üretken olduğu yerdir.

Teemyco

Teemyco

teemyco.com

Teemyco, herkesin fiziksel olarak nerede olduğuna bakılmaksızın ekiplerin bir arada var olmasına olanak tanır. Spontane etkileşimleri teşvik ediyoruz ve meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Ücretsiz başlayın - Teemyco beta artık dünyaya açık!

WorkAdventure

WorkAdventure

workadventu.re

WorkAdventure, tamamen özelleştirilebilir, işbirliğine dayalı sanal dünyalar tasarlamanıza olanak tanıyan bir platformdur. Avatarınızla meslektaşlarınız, müşterileriniz, ortaklarınız vb. ile anında etkileşime girebilirsiniz. Masaüstünde, mobil cihazda veya tablette her türlü sürükleyici deneyimi (iş...

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

Kumospace, geleceğin ofisini inşa ediyor; insanları ön planda tutan sanal bir ofis. Ekip çalışmasının ve üretkenliğin şirket kültürüyle uyumlu olduğu yer. Çalışanlara ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda ilham veren sanal bir çalışma alanıyla ekibinizin tam potansiyellerine ulaşmasını sağla...

Orum

Orum

orum.com

Orum, satış faaliyetlerini güçlendirmek, ekipleri birbirine bağlamak ve daha fazla gelir elde etmek için yapay zeka destekli Canlı Konuşma Platformudur

Teamflow

Teamflow

teamflowhq.com

Teamflow, olağanüstü ekiplerin uzak ofisidir. Teamflow ofiste olmanın varlığını, aynı odada çalışmanın enerjisini, koridor konuşmalarının kendiliğindenliğini, yani bir takım gibi hissetmenin keyfini geri getiriyor. Teamflow'ta videonuzu sanal ofis kat planındaki bir balonun içinde görürsünüz. Ekran ...

Kino Live

Kino Live

kino.live

İlham almak için tasarlanmış bir video çalışma alanı iletişim aracı. Kino, ofis hissi yaratan bir video teknolojisi aracılığıyla uzaktaki iş arkadaşlarını bir araya getiriyor. Spaces Teknolojisi sayesinde herkesin başkalarıyla etkileşimde bulunabileceği, işbirliği yapabileceği ve ilham alabileceği ö...

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert'in Çok Kanallı Yapay Zeka satış etkileşim platformu, B2B satış gelirinizi artırmanıza ve olası satışları dönüştürmenize yardımcı olur. AI Çevirici. AI Paralel Çevirici. AI Akış Çevirici. Temsilci Destekli Çevirici. Kadans.

Cosmos Video

Cosmos Video

cosmos.video

Uzaktaki ekibinizle anında işbirliği yapın Uzaktaki ekiplerin rahatsız edilmeden anında işbirliği yapması için tasarlanmış ekip toplantı alanları. Yanıtları beklemeye, aramaları planlamaya veya toplantı bağlantılarını paylaşmaya elveda deyin.

VoicePing

VoicePing

voice-ping.com

VoicePing, küresel ekiplerin üretkenliğini gerçek alanın ötesine taşıyan sanal bir işbirliği alanıdır. Farklı konumlardaki üyeler arasında en iyi iletişim ve bağlantı deneyimine sahip olacaksınız. ✅ Ses tanıma yapay zekasına sahibiz. böylece manuel olarak tutanak tutmanıza gerek kalmaz ve yabancı me...

DemoHop

DemoHop

demohop.com

Dağıtılmış teknoloji ve Ar-Ge ekipleri için tüm mühendisleri, ürün ekiplerini ve iş paydaşlarını aynı sayfada toplamak zordur. Bunu çözmek için DemoHop, çalışanları ve fikirlerini birkaç saat içinde bir araya getiren çevrimiçi vitrin etkinliklerine güç veriyor. Çalışanlarını bir araya getirmek ve iş...

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...

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