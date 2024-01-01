Deskhero

Deskhero

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: deskhero.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Deskhero çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Etkili, özel hizmet için yapay zeka yanıtlarını kullanarak, geçmiş bildirimlerden ve dağınık bilgilerden taslak oluşturarak müşteri desteğini basitleştirme.
Kategoriler:
Productivity
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: deskhero.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deskhero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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