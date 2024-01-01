Desk360, her ölçekteki işletmenin müşterilerini 360 derece görebilmesine ve mobil uygulamaları ve web siteleri için yeni nesil bir gelen kutusu kullanmalarına olanak tanıyan çok kanallı bir müşteri destek platformudur. Müşterilerinizle dilediğiniz kanaldan (e-posta, canlı sohbet, sosyal medya, WhatsApp ve hatta mobil uygulamalarının içindeki mesaj kutusu) iletişim kurmanıza olanak tanırken, müşteri temsilcileriniz için tüm mesajları tek ekranda birleştirmenizi sağlar. Desk360 ile kullanıcılarınızın sizinle kendi şartlarına göre iletişime geçebilecekleri bir gelen kutusu oluşturabilirsiniz. Desk360, App Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery ile entegrasyonlar sunar; böylece tüm mağaza incelemelerini tek bir sayfada toplayabilir ve mağaza hesaplarınız arasında geçiş yapmadan müşterilerinize yanıt verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı Desk360 ile yönetmek çocuk oyuncağı. Facebook, Instagram ve Twitter'dan gelen tüm müşteri mesajlarını tek ekranda görüntüleyip yanıtlayabilir, temsilcilerinize büyük miktarda zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Müşterilerinize destek sağlamak için farklı e-posta adresleri kullanıyor musunuz? Endişelenmeyin, çünkü tüm e-posta adreslerinizi tek bir ekranda birleştirebilirsiniz. Dahası, müşterilerinize markanızdan bütünsel destek sağlamak için web sitenizde özel SSS ve iletişim sayfaları oluşturabilirsiniz. Desk360'ı bugün keşfedin ve 40 dilde profesyonel tercümanlar tarafından hazırlanan, önceden tanımlı Desk360 mesajlarıyla müşterilerinizle iletişim kurmaya başlayın! Bu 11 kanaldan gelen müşteri mesajlarınızı tek sayfada yönetin, hem ürünler hem de kullanıcılar hakkında detaylı raporlar alın. Her ürüne özel temsilciler atayarak kimin hangi projeden sorumlu olacağını seçin ve performanslarını artırmak için ekipler arası iş birliğini teşvik edin!

Web Sitesi: desk360.com

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