DesignMunk

DesignMunk

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Web Sitesi: designmunk.com

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DesignMunk, web tasarımcılarına ve pazarlamacılara ilham verecek en iyi açılış sayfası ve ana sayfa tasarım örneklerinden oluşan seçilmiş bir koleksiyondur. Web sitesi, teknoloji, işletme, ajanslar, e-ticaret, finans, pazarlama ve daha fazlası gibi farklı endüstrilerde ve kullanım durumlarında çok çeşitli açılış sayfası tasarımları içerir. DesignMunk, öne çıkan her açılış sayfası için bir ekran görüntüsü, şirket/ürün adı, lansman tarihi ve bazı ilgili kategori etiketleri sağlar. Açılış sayfası örnekleri, kahraman bölümleri, harekete geçirici mesajlar, ürün özellikleri, müşteri referansları ve daha fazlası gibi öğelerle yaratıcı, dönüşüm odaklı tasarımları sergiliyor. Web sitesi, en iyi açılış sayfası ilhamlarını düzenli olarak seçen ve sergileyen @tajim tarafından küratörlüğünü yapmaktadır. Öne çıkan açılış sayfalarına ek olarak sitede ayrıca AI tasarım araçları, tasarım kitapları, UX mikrokopisi ve kullanıcıların potansiyel katılım için kendi açılış sayfalarını gönderme yeteneği için bölümler bulunmaktadır.

Web Sitesi: designmunk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DesignMunk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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