Designer Daily

Designer Daily

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Web Sitesi: designer-daily.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tasarımcıların günlük çalışmalarında faydalı olacak ilham, kaynak ve düşünceleri bulabilecekleri bir yer. İsviçreli grafik ve web tasarımcısı Mirko Humbert tarafından sürdürülmektedir. Kapsanan temel konular Grafik Tasarım, Reklamcılık, Fotoğrafçılık, Tipografi, Web Tasarımı ve İç Tasarımdır.

Web Sitesi: designer-daily.com

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