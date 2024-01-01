Designer Daily

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Tasarımcıların günlük çalışmalarında faydalı olacak ilham, kaynak ve düşünceleri bulabilecekleri bir yer. İsviçreli grafik ve web tasarımcısı Mirko Humbert tarafından sürdürülmektedir. Kapsanan temel konular Grafik Tasarım, Reklamcılık, Fotoğrafçılık, Tipografi, Web Tasarımı ve İç Tasarımdır.

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