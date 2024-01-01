Design World

Design World

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Web Sitesi: designworldonline.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Design World Online, tasarım mühendislerine ürünleri daha hızlı, daha akıllı ve bütçeye uygun şekilde tasarlamalarına yardımcı olacak teknik içerik ve kaynaklar sağlar. Yeni ürün bilgileri, teknik eğitimler, videolar, 3D CAD Modelleri ve topluluk tabanlı forumlardan Design World, profesyonel mühendisler için en kullanışlı çevrimiçi kaynaktır.

Web Sitesi: designworldonline.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Design World ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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