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Design World Online, tasarım mühendislerine ürünleri daha hızlı, daha akıllı ve bütçeye uygun şekilde tasarlamalarına yardımcı olacak teknik içerik ve kaynaklar sağlar. Yeni ürün bilgileri, teknik eğitimler, videolar, 3D CAD Modelleri ve topluluk tabanlı forumlardan Design World, profesyonel mühendisler için en kullanışlı çevrimiçi kaynaktır.

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