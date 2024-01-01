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Alternatifler - Denodo

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasında veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltmay...

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

Kuruluşunuz, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak ve büyümeyi desteklemek için gerçek zamanlı iş ve operasyonel verilere güveniyor. CData Connect, veri değer zincirinizdeki eksik halkadır. CData Connect, kullanıcıların standart veritabanı erişimi aracılığıyla herhangi bir bulut uygulamasından veya v...

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