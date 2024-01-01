Alternatifler - Delibr
OneDesk
onedesk.com
OneDesk, çevrimiçi HelpDesk ve Proje Yönetimi yazılımını birleştirir. Tek uygulamayla müşterilerinize hizmet verin ve ekip projelerini yönetin.
Accompa
accompa.com
1 numaralı bulut tabanlı Gereksinim Yönetimi yazılım aracı. 100'lerce firmanın İş Analizi, Ürün Yönetimi, Mühendislik, IT ekipleri tarafından kullanılmaktadır. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ Deneme sürümünü edinin. Accompa'dan.
Olive
olive.app
Olive ile BT karar verme ve yazılım kaynak bulmanın geleceğini deneyimleyin. Olive, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmak için yapay zekanın gücünü insan uzmanlığıyla birleştiren tek yazılım kaynak platformudur. Olive'in platformu RFx sürecinizi merkezileştirmenize, içgörüler toplamanıza, yanı...
Userdoc
userdoc.fyi
Userdoc, kullanıcı hikayeleri, kişiler ve kullanıcı yolculuklarını oluşturma ve yönetme sürecini basitleştirmeyi amaçlayan modern bir gereksinim yönetimi aracıdır. Platform, yapay zeka yardımı sunarak kullanıcıların kullanıcı hikayeleri, kişiler ve kabul kriterleri oluştururken zamandan tasarruf etm...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio, şirketlerin gereksinimleri toplamasına yönelik çevrimiçi bir çözümdür ve ana amacı, yazılım toplama deneyiminizi, belgeleri oluşturmanızı ve tüm süreci kolay, basit bir şekilde tamamlamanızı ve onu sevmenizi sağlamaktır. Yazılım geliştirme projeleri yönetimi vakaların %60'ından fazlasında...
Flow Engineering
flowengineering.com
Çevik gereksinim takibi Digital Twin ile buluşuyor. Flow, hızlı hareket eden çevik ekiplerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.