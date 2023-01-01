WebCatalog
Delibr

Delibr

delibr.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Delibr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Delibr AI'nin dinamik şablonları, karar verme kolaylığı ve iki yönlü Jira entegrasyonu ile PRD yazımında devrim yaratın. Yeni bir netlik ve akış düzeyiyle daha fazla ürün değeri sunmak için yapay zekadan yararlanın.

Web Sitesi: delibr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Delibr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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