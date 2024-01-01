Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bu, kendi muhasebeciniz tarafından daha düşük maliyetle hazırlanan bir mali rapora sahip olmak gibidir. Delegasyon, kar ve zararları hala aydan aya dalgalanan KOBİ ölçekli işletmelere yönelik bir mali rapor hazırlama hizmetidir.

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