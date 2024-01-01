Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Defense News çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Defense News, dünyadaki savunma karar vericilerinin haber kaynağıdır. Küresel savunma topluluğuna programlar, politika, politika, iş dünyası ve teknolojiye ilişkin en son haberleri ve analizleri sunarak üst düzey askeri ve endüstriyel karar vericilere hizmet veriyoruz.

Web Sitesi: defensenews.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Defense News ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.