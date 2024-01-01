Defense News

Defense News

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Defense News, dünyadaki savunma karar vericilerinin haber kaynağıdır. Küresel savunma topluluğuna programlar, politika, politika, iş dünyası ve teknolojiye ilişkin en son haberleri ve analizleri sunarak üst düzey askeri ve endüstriyel karar vericilere hizmet veriyoruz.

Web Sitesi: defensenews.com

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