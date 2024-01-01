Defence Turkey

Defence Turkey

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Web Sitesi: defenceturkey.com

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Defence Turkey dergisi, savunma ve havacılık alanında iki ayda bir İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Web Sitesi: defenceturkey.com

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