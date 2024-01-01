DeepMake, öncelikle video efektlerine (VFX) odaklanarak içerik oluşturmak için tasarlanmış Yapay Zeka (AI) tabanlı bir araçtır. Açık kaynaklı yapay zekayı kullanan DeepMake, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak ve optimize etmek için bir dizi hizmet sunar. Bu hizmetler arasında anında video efektleri, metin istemlerinden stok videolar oluşturma ve anında katman segmentasyonu yer alıyor. Araç, kullanıcıların yazılı istemlerden yüksek kaliteli videolar oluşturmasına veya mevcut klipleri genişletmesine olanak tanıyan kararlı yayılmalı video oluşturma gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca videolardaki karakterlerin, arka planların ve nesnelerin bölümlendirilmesini otomatikleştiren akıllı katman bölümlendirmesini de kullanıyor, böylece hassas video değişikliklerini ve dinamik hikaye anlatımını kolaylaştırıyor. DeepMake'in bir diğer önemli özelliği de karakterlere hayat vermek, dublörleri değiştirmek ve oyun ve yayın için animasyonlu avatarlar oluşturmak için tasarlanmış güçlü yüz değiştirme teknolojisidir. Araç ayrıca videoların kalitesini ve ayrıntısını artırmayı amaçlayan bir video yükseltme özelliğine de sahiptir. DeepMake ayrıca Adobe After Effects ve Nuke ile entegrasyonlar sağlayarak yapay zeka destekli görsel efektlerini kullanıcıların zaten aşina olduğu araçlara genişletiyor. DeepMake, sınırsız kullanıma sahip açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz sürümün yanı sıra özel özelliklere ve teknik desteğe sahip premium paketler de dahil olmak üzere farklı kullanım türleri için bir fiyatlandırma yapısı sunar.

Web Sitesi: deepmake.com

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