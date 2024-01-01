DeepL Write

DeepL Write

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Web Sitesi: deepl.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DeepL Write çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay zeka tarafından desteklenen güvenle yazın - Mükemmel yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretlerini elde edin - Akıcı, profesyonel ve doğal ses - Kelime ve cümle alternatifleriyle yazınıza ince ayar yapın - Hedef kitlenize uygun bir yazı stili ve tonu seçin

Web Sitesi: deepl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DeepL Write ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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