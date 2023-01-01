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Alternatifler - DeepL Translator

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluştur...

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, Sha...

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Fransızca, Rusça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve diğer birçok dilden İngilizce'ye ve tersten ücretsiz çevrimiçi çeviri, transkripsiyon, telaffuz ve kullanım örnekleri içeren sözlük. Yandex.Çeviri kelimelerle, metinlerle ve web sayfalarıyla çalışır.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Akıllı bir yapay zeka tercümanı olan Papago, insanların dil engeli olmadan iletişim kurabileceği bir dünyanın hayalini kuruyor. Naver Papago

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Dil engelini aşın. Bire bir sohbetler ve daha büyük grup etkileşimleri için cihazlar arasında çevrilmiş konuşmalar.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

108 dildeki metinleri zahmetsizce çevirin.

iTranslate Web

iTranslate Web

itranslate.com

iTranslate lider ücretsiz çevirmen/çevirmendir.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Her boyuttaki işletme için uzman dil çözümleri. 25.000'den fazla profesyonel çevirmen. 90 dil çifti. 7/24 çevrimiçi çeviri hizmeti. API'dir.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Çevirileri Google ile ilgili herhangi bir hizmeti kullanmadan alır ve takip edilmelerini engeller.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Hızlı çeviri. Biçim saklama. Şeffaf fiyatlandırma. Tek tıklamayla belgelerinizi çok dilli hale getirin. Tek adımda 1 dilden birçok dile çeviri yapın! Sezgisel, kurumsal kullanıcı dostu bir arayüzle içeriği kolayca 135 dile çevirin ve gerektiğinde insan geri bildirimlerini entegre edin. Translation ...

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Makine Çevirisi: Milyonlarca metin, ses, dosya ve web sitesini tam gizlilik korumasıyla sabit fiyata çevirin. 2 haftalık ücretsiz deneme.

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