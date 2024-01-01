DeepHow

DeepHow

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DeepHow, vasıflı esnafın bilgi birikimini yakalama ve eğitmeye yönelik ilk yapay zeka çözümüdür. Temel olarak kuruluşların süreçlerini akıllı bir cihazda yakalamasına, bulut aracılığıyla platforma yüklemesine ve ardından videoyu bölümlere ayırmak, metne dönüştürmek ve kendi amaçları için adımlara ve ilgili dillere çevirmek için yapay zekadan yararlanmalarına olanak tanıyan bir video platformu ve yakalama uygulamasıdır. çok dilli işgücü. Çalışanlar videolara istedikleri zaman erişebilirler; bu da şirketlerinin özel süreçleriyle daha hızlı bir şekilde işe başlamalarına ve becerilerini daha verimli bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Metin tabanlı SOP'lar gibi geleneksel öğrenme yöntemleri verimli bir şekilde güncellenemiyor ve günümüzün ortalama çalışanı yeni beceriler öğrenmek için videoya başvurmayı tercih ediyor. Uzmanı ekranda izleyebilir ve bu uzmanlığı kendi başlarına taklit edebilirler. Video içeriği oluşturmak zor olmak zorunda değil veya pahalı ekipmanlara sahip profesyonel bir video prodüksiyon ekibinin desteğini gerektirmiyor. DeepHow'un yapay zeka destekli video eğitim platformuyla hattınızı çalışır durumda tutun ve ekibinize daha iyi eğitim verin.
Kategoriler:
Productivity
Görüntülü İletişim Yazılımı

Web Sitesi: deephow.com

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