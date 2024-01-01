DeepHow, vasıflı esnafın bilgi birikimini yakalama ve eğitmeye yönelik ilk yapay zeka çözümüdür. Temel olarak kuruluşların süreçlerini akıllı bir cihazda yakalamasına, bulut aracılığıyla platforma yüklemesine ve ardından videoyu bölümlere ayırmak, metne dönüştürmek ve kendi amaçları için adımlara ve ilgili dillere çevirmek için yapay zekadan yararlanmalarına olanak tanıyan bir video platformu ve yakalama uygulamasıdır. çok dilli işgücü. Çalışanlar videolara istedikleri zaman erişebilirler; bu da şirketlerinin özel süreçleriyle daha hızlı bir şekilde işe başlamalarına ve becerilerini daha verimli bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Metin tabanlı SOP'lar gibi geleneksel öğrenme yöntemleri verimli bir şekilde güncellenemiyor ve günümüzün ortalama çalışanı yeni beceriler öğrenmek için videoya başvurmayı tercih ediyor. Uzmanı ekranda izleyebilir ve bu uzmanlığı kendi başlarına taklit edebilirler. Video içeriği oluşturmak zor olmak zorunda değil veya pahalı ekipmanlara sahip profesyonel bir video prodüksiyon ekibinin desteğini gerektirmiyor. DeepHow'un yapay zeka destekli video eğitim platformuyla hattınızı çalışır durumda tutun ve ekibinize daha iyi eğitim verin.

Web Sitesi: deephow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DeepHow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.