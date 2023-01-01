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Alternatifler - DCDial

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.

Outreach

Outreach

outreach.io

Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Dialpad ile iş VoIP'sini edinin ve ekibinizi iş iletişimlerini daha kolay ve verimli hale getiren bir bulut telefon sistemine bağlayın. Ücretsiz deneyin!

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Five9

Five9

five9.com

Five9, acenteleri ve kuruluşları olağanüstü müşteri deneyimleri sunma konusunda güçlendiren müşteri istihbaratının ve içgörülerinin kilidini açtığı kanıtlanmış en güvenilir ve güvenilir bulut iletişim merkezini sunar. Five9 - Hizmet Olarak İletişim Merkezi - CCaaS.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.

Adversus

Adversus

adversus.io

Bugün giden aramaları iyileştirin. Çağrı merkezlerinin KPI'ları artırmasına, içgörüye dayalı daha iyi kararlar almasına ve kişileri daha akıllı yönetmesine yardımcı oluyoruz.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.

Ringover

Ringover

ringover.com

CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

Bulut tabanlı giden ve gelen çağrı merkezi yazılım geliştirme.

CallFire

CallFire

callfire.com

Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.

Tenfold

Tenfold

tenfold.com

Tenfold, şirketlerin müşterileriyle daha iyi görüşmeler yapmasına yardımcı olur. Müşteri bilgilerini her zaman gerçek zamanlı olarak telefonda eyleme geçirin.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

HER İŞ İÇİN TELEFON ARAYICI. Satışlarınızı Artırmanıza ve Verimliliği Artırmanıza Olanak Sağlayacak Tüm Araçları ve Özellikleri Keşfedin.

Aloware

Aloware

aloware.com

Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.

Yobi

Yobi

yobi.app

Yobi, mevcut cihazlarınıza iş telefonu numaraları ve kullanışlı entegrasyonlar ekler. Yeni donanım gerekmez. Ekipler ve işletmeler için tasarlandı

Ringy

Ringy

ringy.com

Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.

Groove

Groove

groove.co

Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.

Toky

Toky

toky.co

Sizin yaptığınız gibi çalışan modern bir telefon sistemi Kurulumu kolay. Her yere entegre olur. Müşterileri telefon, uygulama veya masaüstü aracılığıyla arayın ve mesaj gönderin. Hepsi adil bir fiyata.

Kixie

Kixie

kixie.com

HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.

GoDial

GoDial

godial.cc

GoDial, Mobil Telefonla Arama ve Giden Arama Hizmeti için Otomatik Arama Uygulaması, Mobil CRM ve Giden Arama Yazılımıdır. GoDial ile Giden Çağrı Merkezinizi 2 dakikadan kısa sürede kurun. GoDial, arama için telefonun SIM'ini kullanır, dolayısıyla Bulut Telefon veya VoIP maliyeti yoktur.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso - Her müşteri etkileşiminden en iyi sonucu almak için tasarlanmış hepsi bir arada çağrı merkezi çözümü

Cordless

Cordless

cordless.io

Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

ProspectBoss'un mobil yardımcı uygulamasıyla işinizi her yerden yönetin. Kişileri, çağrıları, e-postaları, mesajları, görevleri ve randevuları doğrudan telefonunuzdan yöneterek satışlarınızı geliştirin. ProspectBoss yardımcı uygulamasını kullanarak şunları yapın: Üretkenliği artırın - Müşteri adayla...

Tendril

Tendril

tendril.us

Tendril Connect, temsilci destekli aramaya odaklanan bir satış hızlandırma aracıdır. Yetenekli temsilcilerden oluşan ekibimiz, müşterilerimizin sağladığı potansiyel müşteri listesini arar. Temsilciler telefon ağaçlarında geziniyor, önceden kaydedilmiş sesli mesajlar bırakıyor ve amaçlanan hedefe ula...

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğini...

Bloobirds

Bloobirds

bloobirds.com

Bloobirds, satış verimliliğini artıran 1 numaralı Salesforce uygulamasıdır. Bloobirds, Salesforce'unuzu üç dakika içinde satış ekibiniz için muhteşem bir yazılıma dönüştürür. Çeviriciyi, e-postayı ve LinkedIn'i sorunsuz bir şekilde entegre eden Bloobirds, Salesforce'u satış temsilcilerinin tercih et...

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI, verimli, esnek ve her türden işletme için gerekli modern özelliklerle dolu yeni çağ birleşik bulut iletişim platformudur. Favori CRM araçlarınız ve API'lerinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. TeleCMI onları b...

Pipes.AI

Pipes.AI

pipes.ai

Pipes.AI, dijital potansiyel müşterilerinizi anında takip etmek için yapay zeka destekli aramaları ve metinleri kullanır ve bunları gerçek potansiyel müşterilerin çağrı merkezinize canlı çağrılarına dönüştürür. Pipes.AI şunları yapmanızı sağlar: ✅ Hangi potansiyel müşteri kaynaklarının en etkili old...

MyOperator

MyOperator

myoperator.com

MyOperator, NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo ve Myntra dahil 10.000'den fazla işletmeye hizmet veren Hindistan'ın lider bulut iletişim sağlayıcısıdır. Kurumsal hat, 360 derece Kampanya Yönetimi, Ofis IVR, çağrı analitiği, bulut çağrı merkezi, SMS + WhatsApp kampanyaları ve CRM entegrasyonu gibi bir d...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere...

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişki...

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütme...

Selmo

Selmo

selmo.io

Satışlarınızı sosyal medyada düzenleyin ve daha fazla siparişi yerine getirin

Megacall

Megacall

megacall.uk

Çevirici, çıkmaz yol olarak kabul edilebilecek veya cevapsız kalabilecek çağrılar yaparak değerli zamanını kaybetmek istemeyen çağrı merkezleri için en iyi çözümdür.

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

Talkchief, ekibinizin tüm iletişim ihtiyaçları için nihai çözümdür. Talkchief ile ekibinizin tüm sohbetlerini, görüntülü görüşmelerini ve dosya paylaşımını tek bir güçlü ve sezgisel platformda kolayca yönetebilirsiniz. İster bir proje üzerinde işbirliği yapıyor olun, ister sanal bir toplantı gerçekl...

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun fiyatlı hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri ...

TCN

TCN

tcn.com

Çok kanallı erişimle rakipsiz üretkenlik. TCN Operatörü, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş en iyi çağrı merkezi araçlarının bir koleksiyonudur. TCN'nin sözleşme yok vaadi ile bulut tabanlı platform, tüm çağrı merkezi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. TCN'in çağrı merkezi ya...

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Satışları Artırmak İçin Tasarlanan İletişim Araçları Gelen ve Giden Kampanyalarda YG'yi Artırın: Gelen: Her Yeni Potansiyel Müşteriyi 1 Dakika İçinde Arayın Giden: Arama Kampanyalarınızdan Daha Fazla Potansiyel Müşteriye Ulaşın

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