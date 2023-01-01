Alternatifler - DCDial
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
MightyCall
mightycall.com
Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.
OpenPhone
openphone.co
Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Dialpad
dialpad.com
Dialpad ile iş VoIP'sini edinin ve ekibinizi iş iletişimlerini daha kolay ve verimli hale getiren bir bulut telefon sistemine bağlayın. Ücretsiz deneyin!
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Five9
five9.com
Five9, acenteleri ve kuruluşları olağanüstü müşteri deneyimleri sunma konusunda güçlendiren müşteri istihbaratının ve içgörülerinin kilidini açtığı kanıtlanmış en güvenilir ve güvenilir bulut iletişim merkezini sunar. Five9 - Hizmet Olarak İletişim Merkezi - CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Adversus
adversus.io
Bugün giden aramaları iyileştirin. Çağrı merkezlerinin KPI'ları artırmasına, içgörüye dayalı daha iyi kararlar almasına ve kişileri daha akıllı yönetmesine yardımcı oluyoruz.
PhoneBurner
phoneburner.com
4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
CallTools.com
calltools.com
Bulut tabanlı giden ve gelen çağrı merkezi yazılım geliştirme.
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Tenfold
tenfold.com
Tenfold, şirketlerin müşterileriyle daha iyi görüşmeler yapmasına yardımcı olur. Müşteri bilgilerini her zaman gerçek zamanlı olarak telefonda eyleme geçirin.
Outplay
outplayhq.com
Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
BatchDialer
batchdialer.com
HER İŞ İÇİN TELEFON ARAYICI. Satışlarınızı Artırmanıza ve Verimliliği Artırmanıza Olanak Sağlayacak Tüm Araçları ve Özellikleri Keşfedin.
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Yobi
yobi.app
Yobi, mevcut cihazlarınıza iş telefonu numaraları ve kullanışlı entegrasyonlar ekler. Yeni donanım gerekmez. Ekipler ve işletmeler için tasarlandı
Ringy
ringy.com
Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Uptics
uptics.io
Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Toky
toky.co
Sizin yaptığınız gibi çalışan modern bir telefon sistemi Kurulumu kolay. Her yere entegre olur. Müşterileri telefon, uygulama veya masaüstü aracılığıyla arayın ve mesaj gönderin. Hepsi adil bir fiyata.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Salesmate
salesmate.io
Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.
GoDial
godial.cc
GoDial, Mobil Telefonla Arama ve Giden Arama Hizmeti için Otomatik Arama Uygulaması, Mobil CRM ve Giden Arama Yazılımıdır. GoDial ile Giden Çağrı Merkezinizi 2 dakikadan kısa sürede kurun. GoDial, arama için telefonun SIM'ini kullanır, dolayısıyla Bulut Telefon veya VoIP maliyeti yoktur.
Voiso
voiso.com
Voiso - Her müşteri etkileşiminden en iyi sonucu almak için tasarlanmış hepsi bir arada çağrı merkezi çözümü
Cordless
cordless.io
Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss'un mobil yardımcı uygulamasıyla işinizi her yerden yönetin. Kişileri, çağrıları, e-postaları, mesajları, görevleri ve randevuları doğrudan telefonunuzdan yöneterek satışlarınızı geliştirin. ProspectBoss yardımcı uygulamasını kullanarak şunları yapın: Üretkenliği artırın - Müşteri adayla...
Tendril
tendril.us
Tendril Connect, temsilci destekli aramaya odaklanan bir satış hızlandırma aracıdır. Yetenekli temsilcilerden oluşan ekibimiz, müşterilerimizin sağladığı potansiyel müşteri listesini arar. Temsilciler telefon ağaçlarında geziniyor, önceden kaydedilmiş sesli mesajlar bırakıyor ve amaçlanan hedefe ula...
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğini...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds, satış verimliliğini artıran 1 numaralı Salesforce uygulamasıdır. Bloobirds, Salesforce'unuzu üç dakika içinde satış ekibiniz için muhteşem bir yazılıma dönüştürür. Çeviriciyi, e-postayı ve LinkedIn'i sorunsuz bir şekilde entegre eden Bloobirds, Salesforce'u satış temsilcilerinin tercih et...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, verimli, esnek ve her türden işletme için gerekli modern özelliklerle dolu yeni çağ birleşik bulut iletişim platformudur. Favori CRM araçlarınız ve API'lerinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. TeleCMI onları b...
Pipes.AI
pipes.ai
Pipes.AI, dijital potansiyel müşterilerinizi anında takip etmek için yapay zeka destekli aramaları ve metinleri kullanır ve bunları gerçek potansiyel müşterilerin çağrı merkezinize canlı çağrılarına dönüştürür. Pipes.AI şunları yapmanızı sağlar: ✅ Hangi potansiyel müşteri kaynaklarının en etkili old...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator, NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo ve Myntra dahil 10.000'den fazla işletmeye hizmet veren Hindistan'ın lider bulut iletişim sağlayıcısıdır. Kurumsal hat, 360 derece Kampanya Yönetimi, Ofis IVR, çağrı analitiği, bulut çağrı merkezi, SMS + WhatsApp kampanyaları ve CRM entegrasyonu gibi bir d...
VanillaSoft
vanillasoft.com
Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere...
Sellular
sellular.com
Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişki...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
Teliqon
teliqon.io
Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütme...
Selmo
selmo.io
Satışlarınızı sosyal medyada düzenleyin ve daha fazla siparişi yerine getirin
Megacall
megacall.uk
Çevirici, çıkmaz yol olarak kabul edilebilecek veya cevapsız kalabilecek çağrılar yaparak değerli zamanını kaybetmek istemeyen çağrı merkezleri için en iyi çözümdür.
TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekibinizin tüm iletişim ihtiyaçları için nihai çözümdür. Talkchief ile ekibinizin tüm sohbetlerini, görüntülü görüşmelerini ve dosya paylaşımını tek bir güçlü ve sezgisel platformda kolayca yönetebilirsiniz. İster bir proje üzerinde işbirliği yapıyor olun, ister sanal bir toplantı gerçekl...
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun fiyatlı hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri ...
TCN
tcn.com
Çok kanallı erişimle rakipsiz üretkenlik. TCN Operatörü, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş en iyi çağrı merkezi araçlarının bir koleksiyonudur. TCN'nin sözleşme yok vaadi ile bulut tabanlı platform, tüm çağrı merkezi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. TCN'in çağrı merkezi ya...
Convolo AI
convolo.ai
Satışları Artırmak İçin Tasarlanan İletişim Araçları Gelen ve Giden Kampanyalarda YG'yi Artırın: Gelen: Her Yeni Potansiyel Müşteriyi 1 Dakika İçinde Arayın Giden: Arama Kampanyalarınızdan Daha Fazla Potansiyel Müşteriye Ulaşın