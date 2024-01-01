Alternatifler - Datto
Multcloud
multcloud.com
Çoklu Bulut Depolama Yöneticisi: Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive ve FTP vb. destekleyen MultCloud ile bulut dosyalarını taşıyın, taşıyın, senkronize edin, kopyalayın, yedekleyin ve aktarın.
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık şifre korumalı oturum açma.
Backblaze
backblaze.com
Backblaze bir veri depolama sağlayıcısıdır. İki ürün sunuyor: B2 Bulut Depolama - Amazon'un S3'üne benzer bir nesne depolama hizmeti. Bilgisayar Yedekleme - Windows ve macOS kullanıcılarının verilerini şirket dışındaki veri merkezlerine yedeklemelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir yedekleme aracı....
Sync
sync.com
Sync ile dosyalarınızı her yerden saklayın, paylaşın ve erişin.
IDrive
idrive.com
IDrive, düşük bir ücret karşılığında PC'ler, Mac'ler, iPhone'lar, Android ve diğer Mobil Cihazlar için TEK hesapta Buluta Çevrimiçi Yedekleme sağlar
NinjaRMM
ninjaone.com
BT yönetimini otomatikleştiren, teknisyen verimliliğini artıran ve kârınızı artıran RMM yazılımıyla BT ekibinizi daha etkili hale getirin.
OpenDrive
opendrive.com
Hepsi Bir Arada Bulut Depolama. Sınırsız Bulut Depolama, Yedekleme ve Bulut İçerik Yönetimi.
Aruba Cloud
arubacloud.com
Sizin için Bulut olan Aruba Cloud'u keşfedin! Kullanıma Dayalı Bulut Bilişim, Cloud PRO & VPS, Özel Bulut, Depolama, Yedekleme ve İzleme Hizmetleri.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
SimpleBackups
simplebackups.com
Tüm sunucularınız, veritabanlarınız (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) ve klasörleriniz için yedeklemeleri otomatikleştirin. Her türlü depolamayı bağlayın, hızlı kurtarma ve gönül rahatlığı sağlayın.
Carbonite
carbonite.com
Carbonite'ın bulut yedekleme yazılımı, kişisel ve iş verilerinizi yaygın veri kaybı türlerinden korumaya yardımcı olur. Carbonite'ı deneyin ve ücretsiz deneme sürümünü bugün indirin!
Axcient
axcient.com
MSP'ler için kapsamlı yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri Neredeyse tüm MSP kullanım durumları için güvenilir, kullanımı kolay İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma için tek bir platform
Pulseway
pulseway.com
Pulseway, otomasyon, yama uygulama, uzaktan kontrol ve ağ keşfi özelliklerine sahip eksiksiz bir uzaktan izleme ve yönetim (RMM) yazılımıdır. Ücretsiz bir araçla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
CBackup
cbackup.com
CBackup, sınırsız bilgisayardaki dosyaları güvenli bulutlara otomatik olarak yedeklemenize, yedekleme için dosyaları bir bulut sürücüsünden diğerine aktarmanıza ve senkronize etmenize ve yedekleri herhangi bir maliyet olmadan depolamak için birden fazla boşta bulut depolama alanını birleştirmenize o...
Backupify
backupify.com
Tüm SaaS verileriniz için koruma, restorasyon, güvenlik ve uyumluluk.
Files.fm
files.fm
Files.fm bulut depolama platformu, fotoğraflar, videolar, müzik, uygulamalar, kitaplar ve belgeler de dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini depolamak, paylaşmak, yayınlamak ve hatta satmak için kapsamlı çözümler sunar.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...
Jottacloud
jottacloud.com
Güvenle saklanan her şeye erişim Bireysel, aile veya işletme olmanızdan bağımsız olarak Jottacloud, nerede olursanız olun depolamanıza, paylaşmanıza ve üretken olmanıza olanak tanır.
exabackup
exabackup.com
xabackup, yönetilmesi gereken çok fazla veri bulunan meşgul profesyoneller için mükemmel bir çözümdür. Bulut tabanlı hizmetimiz, müşterilerin önemli dosyalarını kolaylıkla yedeklemelerine olanak tanıyarak değerli zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Exabackup ile müşterilerin karmaşık ayarlar veya s...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
Yedekleme İzleme Yazılımı - Veri yedeklemelerinizdeki bilinmeyen riskleri ortaya çıkarın. Yedekleme Radarı, otomasyonu, raporlamayı ve gözetimi geliştirmek için MSP'nize son derece özelleştirilebilir araçlar sunarak gizli riskleri görmenize yardımcı olur.
Cohesity
cohesity.com
Cohesity'nin yeni nesil veri yönetimiyle toplu veri parçalanmasını ortadan kaldırın. Yedeklemeyle başlayın, anında kurtarma elde edin. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Druva
druva.com
Uç, şirket içi ve bulut iş yüklerinde Kurumsal Bulut Yedekleme ve veri yönetimi
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
Genelcilerle dolu bir dünyada NetApp bir uzmandır. Tek bir şeye odaklandık: işletmenizin verilerinizden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak. NetApp, güvendiğiniz kurumsal düzeyde veri hizmetlerini buluta, bulutun basit esnekliğini ise veri merkezine taşır. Sektör lideri çözümlerimiz, çeşitl...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik, Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) türü bir hizmettir; bu, onların aracılarını sunucularınıza yüklemeniz ve yedeklenen verileri yönetici panelinden yönetmeniz gerektiği anlamına gelir. Ottomatik ücretli bir hizmettir ancak yine de tek sunuculu kullanıcılara uygun ücretsiz bir seçenek de mevcu...
NoSky
nosky.io
AWS tarafından desteklenen NoSky, merkezi yönetim, izleme ve raporlama özelliklerine sahip tamamen entegre bir bulut yedekleme çözümüdür. Verilerin bilgisayar korsanları, virüsler, yolsuzluk ve fidye yazılımları gibi hain kötü adamların sürekli tehditleriyle karşı karşıya olduğu bir dünyada NoSky, ...
Nethopper
nethopper.io
Nethopper, platform ve DevOps ekiplerinin Dahili Geliştirici Platformlarını veya IDP'lerini hızlı bir şekilde başlatmalarına yardımcı olmak için bulut yerel, GitOps merkezli bir platform mühendisliği çerçevesi olan KAOPS'a öncülük etti. Nethopper KAOPS'un GitOps merkezli platform mühendisliği çerçe...
CloudPockets
cloudpockets.com
Kanada Bulut Yedeklemeleri Verilerinizi Kanada'da %100 tutan, işletme düzeyinde bir Bulut Yedekleme. Kanada genelindeki küçük işletmelere odaklanıyoruz ve hiçbir donanım veya ön maliyet gerektirmeyen, sağlam ve güvenli, yazılım tabanlı bir yedekleme istemcisi sağlıyoruz. Bu, bulutun yanı sıra yerel ...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa; geliştirme, DevOps, platform mühendisliği ve BT operasyon ekiplerine yönelik bir Kubernetes yedekleme, kurtarma, DR ve geçiş hizmetidir. AKS'yi ve EKS, GKE ve Red Hat OpenShift dahil diğer tüm önemli Kubernetes dağıtımlarını ve yönetilen hizmetlerini destekler. CloudCasa ile birden fazla ...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud, bulut tabanlı bir Çevrimiçi Yedekleme Yazılımıdır. Zip Cloud ile dosyalarınızı birden fazla bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edebilir, hangi dosya ve klasörleri senkronize etmek istediğinize karar verebilir ve bunları nereye senkronize etmek istediğinizi seçebilirsiniz. ...