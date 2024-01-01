Alternatifler - DATEV
Silktide
silktide.com
Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.
CookieFirst
cookiefirst.com
Çerez izni yönetimi platformu CMP. CookieFirst, GDPR, eGizlilik, LGPD, CCPA gibi uluslararası gizlilik yasalarına uyum için otomatik çerez onayı, periyodik çerez taramaları, 40'tan fazla dilde otomatik çerez politikası oluşturucu, Google Etiket Yöneticisi ve Google İzin Modu ile entegrasyonlar ve d...
TermsFeed
termsfeed.com
Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşullar, EULA, Sorumluluk Reddi ve daha fazlasının oluşturucusu. Web siteleri, mobil uygulamalar, SaaS, Facebook için.
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platformumuz kuruluşların verileri, ekipleri ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust'un iş dünyasında güveni nasıl oluşturduğunu ve operasyonel hale getirdiğini keşfedin.
TrustArc
truste.com
TrustArc, daha derin içgörüler, daha geniş erişim ve sürekli uyumluluk için gizlilik ile veriler arasındaki boşluğu doldurur.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script, tüm çerez düzenlemelerine uyum sağlayan, kullanımı kolay bir çözümdür. Web sitenizin çerezlerini tarayın ve ziyaretçilerin gizliliklerini kontrol etmelerine izin verin.
Osano
osano.com
Osano, kullanımı kolay bir veri gizliliği platformudur. Web sitenizi anında CCPA ve GDPR ile uyumlu hale getirin ve satıcınızın tüm gizlilik uygulamalarını izleyin.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizin GDPR ve CCPA uyumluluğunu kolayca sağlamasına yardımcı olan bir çerez izni çözümüdür. Ömür boyu ücretsiz bir hesap oluşturun!
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer, sizin gibi gizlilik profesyonellerinin daha fazla iş yapmasına yardımcı olmak için kurulmuş bir İsveç şirketidir. İster gizlilik programınızı daha iyi organize etmeye, ister RoPA'nızı daha hızlı yönetmeye, ister farkındalığı daha verimli bir şekilde artırmaya ihtiyacınız olsun, profesyo...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformumuz uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarr...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl'ın ödüllü Gizlilik Yönetimi Yazılımı, akıllı ağır kaldırma işlemlerini kaputun altına gizleyen, kullanımı kolay ve tanıdık iş akışlarıyla, GDPR'ye odaklanan birinci sınıf bir Gizlilik Çerçevesinin uygulanmasını ve sürdürülmesini sezgisel ve basit hale getirir. 2021'de ve yine 2022'de Finans ...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine, kuruluşunuzun tamamının seveceği bir veri gizliliği yönetimi platformudur. Güvenilir teknoloji, deneyim ve uzmanlık karışımı, gizlilik programınızı kolaylaştırmak ve uyumluluğu göstermek için tasarlanmıştır. PrivacyEngine, veri yönetimini, çalışan eğitimini ve üçüncü taraf yönetimini ...
PrivIQ
priviq.com
Bir SAAS modeli kapsamında açık, özlü veri gizliliği uyumluluk yönetimi yazılımı sağlayarak müşterilerimiz ve paydaşları arasında güven oluşturmak. Akıllı Uyumluluk, Simply Global gizlilik yasası uyumluluk hizmeti. Tasarlandı: Çok dilli. İngilizce, Felemenkçe, Yunanca, Portekizce, Brezilya Portekizc...
Zendata
zendata.dev
Kuruluşlar için gerçek zamanlı gizlilik taraması, izleme ve iyileştirme yoluyla tam yığın bulut veri koruma platformu.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esne...
consentmanager
consentmanager.net
rıza yöneticisi, görsel düzenleyicisi, CSS ve HTML ve "PUR" yetenekleri aracılığıyla tam özelleştirme sunan nihai çerez izin yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. 12 boyut, 30'dan fazla metrik ve API entegrasyonu içeren canlı raporlama özelliği, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar. Onu diğ...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Güvenli Gizlilik, endüstri lideri bir çerez izni ve banner yönetimi çözümüyle işletmelerin web sitelerini GDPR (Avrupa), CCPA (Kaliforniya) ve LGPD (Brezilya) ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Güçlü, sezgisel ve güvenli çözümümüzle web sitenizi GDPR, CCPA ve LGPD ile uyumlu hale getirin -...
Seers
seersco.com
Seers Onay Yönetimi Platformu, Birleşik Krallık'taki 50.000'den fazla işletmenin güvendiği ve GDPR, CCPA, PECR ve LGPD yükümlülüklerini karşılayan, dünyanın önde gelen Çerez Onay Banner'ıdır. Seers Onay Yönetimi Platformu, web siteniz için hepsi bir arada bir çözüme sahiptir. Çerezleri tarayabilir, ...
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...
ObservePoint
observepoint.com
Web siteleri karmaşıktır. Bunlar şirketinizin imajı ve büyümesi ile müşterilerinizin gizliliği ve güveni açısından çok önemlidir. Ancak web sitelerinde o kadar çok dinamik parça ve sayfa bulunur ki, bunların hepsine her zaman ayak uydurmak neredeyse imkansızdır. ObservePoint'in Web Yönetişim platfo...
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, şirketlere kullanıcılarının rızasını alma, yönetme ve belgeleme yetkisi veren lider bir izin yönetimi platformudur (CMP)