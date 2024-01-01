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Alternatifler - Datazip

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:

Looker

Looker

looker.com

Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.

Grow

Grow

grow.com

Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.

Metabase

Metabase

metabase.com

Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.

Sisense

Sisense

sisense.com

Karmaşık veriler için iş zekası alanında endüstri lideri olan Sisense'nin İş Zekası yazılımı - birden fazla kaynaktan gelen büyüyen verileri kolayca hazırlayın, analiz edin ve keşfedin.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.

Observable

Observable

observablehq.com

Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio, ekibiniz veya müşterileriniz için güçlü, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir gösterge paneli platformudur.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

Cube

Cube

cubeanywhere.com

İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin ön ka...

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio'nun bulut tabanlı iş zekası ve analitik çözümü, herkesin verilerini iş uygulamalarından analiz etmesine olanak tanır.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Yapay Zekayı Kullanarak Veritabanınızla Sohbet Edin. Doğal dilde sorular sorun ve saniyeler içinde yanıt alın. Artık SQL sorgusu yok, veri bilimi yok.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy'nin iş analitiği ve mobilite platformu, işletmelerin işlerini dönüştürmek için analitik ve mobilite uygulamaları oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.

Hex

Hex

hex.tech

Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.

Mineo

Mineo

mineo.app

Python Not Defterlerini veri uygulamalarına dönüştürün. Mineo, verilerinizi keşfetmenizi, Python destekli dizüstü bilgisayarları temel alan veri uygulamaları oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlayan bir platformdur.

Keen

Keen

keen.io

Keen, Apache Kafka üzerine kurulu, tümüyle yönetilen bir etkinlik akışı platformudur. 30 günlük ücretsiz abonelikle dakikalar içinde yayın yapmaya başlayın.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData, hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay analizler sağlayan yerleşik bir iş zekası ve analiz platformudur. Tüm iş kullanıcılarınız düşünülerek tasarlandı.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade, ekipler için oluşturulmuş ilk gelişmiş analiz aracıdır ve analistlerin büyük veri kümelerini özel, tahmine dayalı içgörülere dönüştürmesine ve bulgularını kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır.

Avora

Avora

avora.com

Avora AutoML, anormallik tespiti ve temel neden analizi ile iş ölçümlerinin neden değiştiğini keşfetme süresini (saniyelere) azaltır.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.

Holistics

Holistics

holistics.io

Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr, SQL veritabanlarınız (Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery ve Snowflake) üzerinde kontrol panelleri oluşturmanıza ve uyarıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir üründür.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit, bir gösterge panosunun ötesine geçen, insanların yoğun ve karmaşık verileri inceleyerek içlerindeki öngörüleri ve fırsatları bulmasına yardımcı olan otomatik bir Veri Hikayesi Anlatma Platformudur. Nugit, bu öngörüleri geniş ölçekte veri hikayesi anlatımı yoluyla sunabiliyor, böylece anında a...

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotud...

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream.io analitik çalışmanızın merkezidir. Veri ürünlerinizi düzenleyin, düzenleyin, etkiyle ilgili öngörüler elde edin ve paydaşlarla kolayca işbirliği yapın.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...

Vertify

Vertify

vertify.com

Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.

Imply

Imply

imply.io

Apache Druid'den oluşturulan gerçek zamanlı analiz veritabanımız, geliştiricilerin yeni nesil analiz uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Imply ile geliştiriciler, veritabanımız sınırsız ölçekte ve en iyi ekonomiyle akış ve toplu veriler üzerinde etkileşimli veri deneyimleri oluşturmalarına olan...

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazır...

Isima.io

Isima.io

isima.io

Kimse büyük veri terimini duymadan önce, Isima ekibi internet devlerinde, hedge fonlarında ve depolama şirketlerinde verilerle iş yapma biçimini değiştirmenin sınırındaydı.

1010 Data

1010 Data

1010data.com

Tek, uyumlu ve entegrasyon dostu bir sistem kullanarak tüm verileriniz hakkında güçlü bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. Ölçeklenebilir, demokratik, esnek ve inanılmaz derecede hızlı.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData, karar vericilere ve analistlere gerçek performans elde etme ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüler ortaya çıkarma konusunda güç vermek üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve eki...

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve k...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket genelinde kullanıma yönelik hepsi bir arada iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer sis...

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore, yapay zekanın, doğal dil sorgulamanın ve tahmine dayalı analitiğin gücüyle işletmelerin verileri eyleme geçirilebilir iş zekasına dönüştürmesine yardımcı olur. Güçlü bir BI platformuna yerleştirilmiş sektöre özel çözümlerle Lumenore, ham verilerinizi doğru içgörülere dönüştürür. Sorunsuz v...

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

Vizzly, müşteriye yönelik gösterge tabloları oluşturmak için düşük kodlu bir çözüm sunarak, minimum teknik ek yük ile şirket içi geliştirme süreciyle aynı düzeyde esneklik sunar. Vizzly ile herhangi bir SQL veritabanına veya API'ye bağlanma ve kontrol panelini bir React veya Vue bileşeni olarak soru...

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performansı gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntıl...

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