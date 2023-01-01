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Alternatifler - Dataslayer

Google Tasks

Google Tasks

tasks.google.com

Tüm cihazlarınız arasında senkronize edilen yapılacaklar listesiyle görevlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetin, yakalayın ve düzenleyin. Gmail ve Google Takvim ile entegrasyonlar görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.

Microsoft To Do

Microsoft To Do

todo.microsoft.com

Microsoft To Do (önceden Microsoft To-Do olarak adlandırılıyordu), bulut tabanlı bir görev yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcıların görevlerini akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan yönetmelerine olanak tanır. Teknoloji, Microsoft tarafından satın alınan Wunderlist'in arkasındaki ekip tarafından üre...

Todoist

Todoist

todoist.com

Todoist ile görev ve projeleri organize eden, planlayan ve bunlar üzerinde işbirliği yapan 25 milyon kişiye ve ekibe katılın. The Verge'den "En iyi yapılacaklar listesi".

iCloud Reminders

iCloud Reminders

icloud.com

Yapılacaklar öğelerini oluşturup yönetebilir ve iCloud.com'daki Anımsatıcılar'ı kullanarak bunları listeler halinde düzenleyebilirsiniz. Anımsatıcı listelerini diğer iCloud kullanıcılarıyla da paylaşabilirsiniz.

TickTick

TickTick

ticktick.com

TickTick, program yapmanıza, zamanı yönetmenize, odaklanmanıza, son teslim tarihlerini hatırlatmanıza ve evde, işte ve diğer her yerde hayatınızı organize etmenize yardımcı olan basit ve etkili bir yapılacaklar listesi ve görev yöneticisi uygulamasıdır. TickTick gününüzü en iyi şekilde geçirmenize ...

TasksBoard

TasksBoard

tasksboard.com

Google Görevler için bir masaüstü uygulaması.

Any.do

Any.do

any.do

Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.

Zenkit To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

Zenkit To Do, verimli çalışmanıza ve herkesle işbirliği yapmanıza yardımcı olacak son derece basit bir görev yönetimi uygulamasıdır. Görevlerinizi, alışveriş listelerinizi, toplantılarınızı, etkinliklerinizi, gezilerinizi, fikirlerinizi, notlarınızı, yerlerinizi ve sizin için önemli olan her şeyi o...

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