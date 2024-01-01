Alternatifler - Datasembly
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Zoined
zoined.com
Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o delivers actionable retail insights in ONE software platform that brands can use to drive their Ecommerce business
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel provides the only in-store and online retail technology solution driven by passionate brand experts. Equipping skilled, passionate brand reps with powerful cloud-based technology allows them to make intelligent sales optimizations in both e-commerce and in-store environments. ThirdChann...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report is a feature-rich shopping centre management and retail analytics software solution that’s revolutionising the way you manage your assets. Our innovative features are designed to address the unique challenges of the retail industry, ensuring profitable growth in today’s competitive env...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix is a full data analytics platform for retailers with the mission of enabling retailers to get value from their data. We process and store sales, labor and customer data using state of the art data warehouse technologies. Our dashboards and reports allow retailers to easily find the data...
Skupos
skupos.com
Connecting the convenience retail industry -- Skupos powers smarter, more profitable retail by connecting independent stores, brands, and distributors on one platform.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai is a demand and inventory control tower purpose-built to help consumer goods brands sell more products, save time and solve complex supply chain challenges. Alloy.ai is built on a data platform powered by 850+ pre-built connectors that integrate daily SKU-store level POS and inventory data ...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics empowers you with a single source of sell-through data so you can make faster, better decisions for your business. Forecast, plan and execute with precision to increase sales, optimize inventory and develop strategic relationships with buyers. With SPS Analytics, you gain acce...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights provides manufacturers and retailers visibility into omnichannel consumer behaviors including brand and channel switching, household penetration, and shopper profiles within a user-friendly platform. Numerator Insights offers over 35 flexible reports to provide faster, deeper answ...
Style Arcade
stylearcade.com
For fashion and apparel brands who want to grow faster, Style Arcade is a retail analytics platform that turns merchandising into a competitive advantage.Instead of relying on inaccessible systems; manual processes; and unreliable projections – Style Arcade unlocks merchandise data and proactively ...
Crisp
gocrisp.com
Crisp connects and analyzes retail data across the supply chain, empowering CPG brands with real-time, actionable insights to keep shelves stocked, reduce waste and skyrocket profitability. Crisp's open-data platform connects suppliers to data from 40+ retailers and distributors, delivering sales an...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekle...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebil...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail, yüksek biletli perakende satış temsilcilerinin kolay müşteri bulmasını kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Perakendeciler Clientbook'u kullanarak müşteri deneyimi üzerinde görünürlük ve kontrol elde eder, bu da daha fazla mağaza ziyareti, daha iyi satış dönüşüm oranları ve daha y...
Endear
endearhq.com
Endear, mağaza içi çalışanların kişiselleştirilmiş müşteri desteği göndermesi ve takip etmesi için oluşturulmuş ilk perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi platformudur. Endear, tüm müşteri bilgilerinizi, notlarınızı ve satın alma geçmişinizi gerçek zamanlı raporlamayla birleşik profillerde birleştirm...
Mobivity
mobivity.com
Mobivity, restoranların ve diğer fiziksel perakende markalarının dijital dünyada müşteri bağlantılarını yönetmelerine, ziyaret sıklıklarını ve harcama miktarlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Özünde, restoranlar ve perakendecilere yönelik, müşterilerine doğrudan mobil mesajlaşma yoluyla ulaşmalar...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce, CPG'leri perakendecilere bağlayan, alışveriş yapılabilir araçları performans pazarlamasını güçlendiren eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren perakende e-ticaret platformudur. Pear'in mağaza bulma araçları, alışveriş yapılabilir sayfalar, alışveriş yapılabilir bağlantılar ve Pe...