DataKnowl

DataKnowl

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Web Sitesi: dataknowl.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DataKnowl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DataKnowl (https://www.dataknowl.com), Bulut Telefon Sistemini, çok kanallı Bulut İletişim Merkezini (Etkileşim Merkezi), basit ve kullanımı kolay birleştiren, hepsi bir arada akıllı Müşteri Hizmetleri ve Etkileşim Platformu. Güçlü AI tabanlı Self Servis ve Otomasyon özellikleriyle (V-Agent ve V-Voice) Destek Bilet Sistemi.
Kategoriler:
Productivity
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: dataknowl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DataKnowl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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