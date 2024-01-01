Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DataKnowl (https://www.dataknowl.com), Bulut Telefon Sistemini, çok kanallı Bulut İletişim Merkezini (Etkileşim Merkezi), basit ve kullanımı kolay birleştiren, hepsi bir arada akıllı Müşteri Hizmetleri ve Etkileşim Platformu. Güçlü AI tabanlı Self Servis ve Otomasyon özellikleriyle (V-Agent ve V-Voice) Destek Bilet Sistemi.

Web Sitesi: dataknowl.com

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