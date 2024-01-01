Alternatifler - Datadog
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT olarak da bilinen If This Then That, uygulama adı verilen basit koşullu ifadelerden oluşan zincirler oluşturan ücretsiz bir web tabanlı hizmettir. Bir uygulama, Gmail, Facebook, Telegram, Instagram veya Pinterest gibi diğer web hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler tarafından tetiklenir. ...
Make
make.com
Make, görevler ve iş akışlarından uygulamalara ve sistemlere kadar her şeyi birkaç tıklamayla tasarlamanıza, oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Eski adıyla Integromat.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Aspose
aspose.app
Çapraz Platform Dosya Formatı Uygulamaları. PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D formatları için Çevrimiçi Dosya İşleme.
CodeCanyon
codecanyon.net
Her web sitesi kurulumu için binlerce kod, komut dosyası ve eklenti. Dünyanın en iyi geliştiricileri tarafından oluşturulan, her bütçeye uygun e-ticaret eklentileri, mobil uygulama şablonları, PHP, Bootstrap ve daha fazlası arasından seçim yapın.
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
APILayer
apilayer.com
Sorunsuz API Pazaryeri Ölçeklenebilirlik ve kararlılık konusunda endişelenmeden uygulamanızın yeteneklerini artırın.
Pusher
pusher.com
Mobil ve web için gerçek zamanlı deneyimleri güçlendiriyoruz. Esnek, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay, çift yönlü barındırılan API'ler. Kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı özellikleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için karmaşık mesajlaşma altyapısını oluşturuyor ve sürdürüyoruz.
Blockspring
blockspring.com
Satış ve işe alım için yeni Blockspring uygulamasıyla potansiyel müşteri listelerini hızlı bir şekilde oluşturun ve zenginleştirin.
Celigo EU
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'd...
Celigo US
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'd...
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr, SaaS platformları ve uygulamaları için yerleşik bir entegrasyon teknolojisidir. Müşterilerinizin entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamak için eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. Hepsi yerel olarak uygulamanızın içinden.