Xero'dan gelen veriler ve raporlar Excel'e indirilebilir ve mevcut raporlama paketlerine entegre edilebilir.

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