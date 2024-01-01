Data USA

Data USA

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Web Sitesi: datausa.io

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Data USA, kullanıcıların paylaşılan ABD hükümeti verilerini toplamasına, analiz etmesine ve görselleştirmesine olanak tanıyan ücretsiz bir platformdur. 4 Nisan 2016'da başlatılan Data USA, Deloitte, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Kolektif Öğrenme Grubu ve Datawheel arasında devam eden ortaklığın ürünüdür.

Web Sitesi: datausa.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Data USA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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