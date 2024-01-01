Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Data USA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Data USA, kullanıcıların paylaşılan ABD hükümeti verilerini toplamasına, analiz etmesine ve görselleştirmesine olanak tanıyan ücretsiz bir platformdur. 4 Nisan 2016'da başlatılan Data USA, Deloitte, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Kolektif Öğrenme Grubu ve Datawheel arasında devam eden ortaklığın ürünüdür.

Web Sitesi: datausa.io

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